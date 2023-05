Exgobernador José "N" no debe volver a ser candidato: Sandra Amaya

“Quiso jugarle a la tontería de que no era él el de la llamada, quiso volver a mentirnos, volver a vernos la cara a todo el mundo, todos escuchamos, quiso hacer un circo, de algo tan serio, tal lamentable, como es su naturaleza, sin embargo, hoy la ley prevalece y la justicia se ve como una realidad, aunque sabemos que es un proceso que todavía no termina", indicó la diputada local de Morena, Sandra Amaya, sobre la vinculación a proceso contra el exgobernador de Durango, José “N”.

“Lo que yo sí creo, es que no debe ser candidato, esto que nos sirva para poder respirar y poder decir que en Durango no vamos a tener un candidato, que no representa a la mayoría de los duranguenses, ni tiene la calidad moral para serlo”, y agregó hay que se debe cuestionar a los seis diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para ver si quieren un candidato como el exgobernador o a ver si tienen la valentía de decir que no lo quieren como candidato.

La legisladora también destacó, “no creo que quieran llevar a un candidato con tanto problema, porque no solo es atentar contra la libertad de expresión, es todo lo que se robó del estado, 25 mil millones de pesos que están perdidos, y le pueden decir que dé la cara, que se le atrape y se le juzgue, por ética, y calidad moral, no van a llevar en sus filas a alguien que esta tan manchado, ni podemos tener a alguien que nos avergüence y que lastime a los duranguenses".

La diputada manifestó que este proceso es un precedente y ejemplo, “estoy agradecida con la justicia, Iván es un gran amigo, que hoy buscó la justicia y debemos verlo como una persona con suficiente calidad moral, con suficiente fuerza para defenderse él y su familia, para defender el gremio periodístico".

También señaló que Iván ha sido muy valiente al llevar este proceso y enfrentarse a un sistema que dio la espalda, "que dio la espalda a todos en un tiempo de seis años, que todos fueron relegados y discriminados y atacados, algunos más que otros", dijo.

Asimismo indicó que continuarán a la espera y seguirán de cerca el proceso, "en agosto que inicia las pruebas y al final se dictará una sentencia, pero no hay que olvidar que el gobernador se llevó 25 mil millones de pesos, nos dejó sumidos en la pobreza, en una crisis económica, política, social".

Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Puntualizó, “los diputados estamos trabajando y avanzando, para que la justicia sea real, y que ninguna persona que haya sido sentenciado llegue al poder, gracias a la ley que propusimos que no se pueda atentar contra un periodista, y gracias a la Ley 3 de 3, que si se sentencia, no podrá ser candidato", concluyó.