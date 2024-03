Exige síndico municipal castigo por actos de iconoclasia en Catedral de Durango

"Lo que se permite, se repite", señaló la síndico del Ayuntamiento de Durango, Alicia Gamboa, durante la sesión de Cabildo, quién exigió que se castigue a las mujeres que de acuerdo con su intervención, vandalizaron la Catedral Basílica Menor el pasado 8 de marzo, durante las manifestaciones de iconoclasia que se realizaron en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Si lo seguimos permitiendo, el día de mañana cualquier persona vandalizará con toda impunidad cualquier edificio público o privado”, comentó al reiterar que no es posible quedarse con los brazos cruzados y que unas cuantas mujeres sean las que opaquen lo que denominó una lucha legítima de las demás.

Asimismo aseveró que “ellas, las que vandalizaron, no representan a la mayoría”, pues el empoderamiento no debe generar un impacto negativo. Y es que de acuerdo con su discurso, no se trata de discutir si es más importante una persona o los daños que se ocasionan al patrimonio común, pues se trata de un tema que no tiene punto de comparación, ni tampoco entra a discusión.





“Pero debe quedar algo claro no debemos confundir la lucha legítima con un acto vandálico, porque lo que se hizo es un acto vandálico y debe ser castigado”, comentó la funcionaria municipal, al reprochar lo que calificó como vandalismo en la ciudad, pues si bien, las mujeres luchan contra la violencia, sin embargo no puede ser a través de la violencia como se resolverá la problemática.

La síndico del Ayuntamiento de Durango, Alicia Gamboa, dijo que no es posible quedarse con los brazos cruzados y que unas cuantas mujeres sean las que opaquen una lucha legítima / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Como ya lo había manifestado el alcalde Toño Ochoa Rodríguez, hizo un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que realice la limpieza de inmediato ya que está por iniciar el periodo vacacional de Semana Santa y se espera la visita de turistas.

La síndico del Ayuntamiento de Durango, Alicia Gamboa, exigió que se castigue a las mujeres que de acuerdo con su intervención, vandalizaron la Catedral Basílica Menor el pasado 8M / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“A nosotras las mujeres que realmente sí trabajamos por igualdad de los derechos de las mismas, nos interesa que realmente se castigue el vandalismo de unas cuantas, porque esto no generará la diferencia, ni tampoco mejores condiciones para las mujeres duranguenses”, reiteró al hacer uso de la palabra durante e insistir en que este tipo de actos deberán ser castigados.