Habitantes de 22 comunidades del municipio de Durango sufren por desabasto de agua

Al menos 22 comunidades del municipio de Durango se encuentran ya con problemas de falta de agua potable para las actividades cotidianas de los habitantes, informó el titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, Manuel Herrera Ruiz, quien señaló que de éstas, 15 corresponden a la zona serrana y siete más de la parte de los valles, por lo que de no haber conciencia en el cuidado del líquido por parte de los ciudadanos, se comenzarán a tener problemas serios en la calidad de agua y para los animales.

Te puede interesar: AMD interpone denuncia ante FGE por robo de agua en la Juan Lira

El impacto mayor se tiene en la parte serrana del municipio, principalmente en El Pino, Metates y El Carrizo; se trata de entre mil 500 y dos mil habitantes los que se ven afectados, sobre todo en El Pino donde se cuenta con cerca de 900 habitantes; el resto de las comunidades comienzan a abastecerse a través de los manantiales que hay en esa parte.

De éstas, 15 corresponden a la zona serrana y siete más de la parte de los valles / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Explicó que por su estructura es muy difícil llevar a cabo perforaciones de pozos en este tipo de lugares, situación que los ha llevado a utilizar manantiales, como la presa Guadalupe Victoria, cuyo porcentaje de llenado actual es de 45.7 por ciento, y a la fecha da servicio a cuatro comunidades, de ahí que constituye la zona más afectada en el municipio.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Reconoció que actualmente hay participación por parte de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Protección Civil y de la Comisión Estatal de Agua de Durango (CAED), quienes han llevado agua a través de pipas, hasta las zonas donde se les han indicado con una incidencia más grave y que es necesario surtir en centros educativos, además de consumo en los hogares.

Por su estructura es muy difícil llevar a cabo perforaciones de pozos en este tipo de lugares, situación que los ha llevado a utilizar manantiales / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Pese a ello enfatizó en la corresponsabilidad que debe existir entre quienes consumen el agua y las propias autoridades, pues no solo es darle mantenimiento a los pozos, si no también debe pagarse de manera oportuna el servicio, para pagar la energía eléctrica y no darle prioridad a las labores pecuarias, pues podría agravar la situación.

“Estaremos convocando a los Comités de Agua para que en equipo trabajemos en darle curso a este tema que se va a agudizar en las semanas que restan de abril, mayo y junio”, comentó el director de Desarrollo Rural, al señalar que esta no es una medida que solucione al cien por ciento el problema, ya que en muchas comunidades se utiliza el agua para los hogares, en los animales.

Autoridades municipales advierten que de no haber conciencia en el cuidado del líquido por parte de los ciudadanos, se comenzarán a tener problemas serios en la calidad de agua / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Se ha tenido la opción de utilizar agua de manantiales, pero no es suficiente”, dijo Herrera Ruiz, quien informó que la Secretaría del Bienestar del Estado de Durango (Sebised), aportó una bomba de agua para su instalación, misma que ya se revisa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la instalación y evitar tener problemas en el suministro de energía de ese equipo.

“Esta semana estamos por instalar la bomba, protegerla también y generar un esquema de agua para esa zona que va a abastecer con una pila a estas cuatro comunidades”, dijo el funcionario municipal, luego de hacer hincapié en que se cuenta con paneles solares en el lugar para evitar un impacto económico para los habitantes.