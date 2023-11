Hay aproximadamente 2 mil taxis "piratas" en Durango capital

Sobre la problemática generada por la circulación en calles y avenidas de la ciudad de Durango por taxis que no cuentan con la aprobación lícita de la autoridad, es decir, unidades pirata, el titular de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del estado, Rafael Valentín, afirmó que en torno al tema existen solamente estimaciones, de tal forma que sí se calcula que hay alrededor de dos mil vehículos irregulares solamente en la capital duranguense.

Te puede interesar: Cada 5 días muere un duranguense que viaja en moto, bicicleta o camina

Valentín Aragón manifestó que el asunto no es sencillo, sino muy complicado, sin embargo, aclaró, “nosotros no podemos actuar a partir de chismes, rumores o publicaciones en redes sociales, de tal manera que cada acción que inicia la dependencia, tiene como base la legislación actual".

Imagen ilustrativa | Es innegable que existen irregularidades en esta actividad en toda la entidad / Foto: archivo | Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El funcionario señaló que en efecto, es innegable que existen irregularidades en esta actividad en toda la entidad, no obstante, sostuvo categórico que el problema no es nuevo, es decir, no corresponde a esta administración, sino que se trata de una herencia de sexenios pasados.

Puntualizó que lo anterior no significa que como autoridad simplemente se deja hacer, sino que a partir de las irregularidades detectadas se toman acciones.

Local Realizan padrón de unidades y choferes que laboran bajo apps





Asimismo, señaló que en la ciudad de Durango se estima que hay aproximadamente dos mil automotores con diversas irregularidades, con placas clonadas, prestadas, vencidas, sin placas, entre otros.

Y aseguró que la problemática es grande pero se atiende puntualmente, para lo cual se cuenta con la colaboración y el acuerdo de las organizaciones sindicales, para actuar a partir de hechos comprobables y aplicar la ley; “no podemos actuar con base en chismes o rumores”, concluyó el funcionario.