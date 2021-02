Historias de una app de ligue

En la actualidad las relaciones amorosas o afectivas son muy diversas, llenas de matices y contrastes que complementan a las personas involucradas en estas, y en este contexto el surgimiento de estas también es muy variado.

Existen aquellas parejas que se conocieron por amigos en común, o los que encontraron el amor en sus escuelas o trabajos, o las almas gemelas que cruzaron miles de kilómetros para encontrar a su media naranja, pero sin duda una de las formas que sigue fascinando es la historia de que aquellas personas que logran establecer relaciones afectivas a través del internet.

Pero cómo es que funciona la interacción en este tipo de aplicaciones que son exclusivas para entablar relaciones amorosas o incluso de amistad, aquí responderemos todas tus dudas ya que nos dimos a la tarea de entrevistar a distintas personas que han usado la aplicación de Tinder para ligar y quienes nos compartieron su experiencia.

Nota. Por cuestiones de privacidad y seguridad los nombres y edades de nuestros entrevistados así como de las personas con las que interactuaron en la aplicación fueron modificados.

Mi primera vez en Tinder

Aún recuerdo la primera vez que usé Tinder, eran inicios de 2019 y mis amigas me habían hablado mucho de la aplicación, le verdad me causaba mucha curiosidad pero a la vez me apenaba un poco que pudiera encontrarme a algún conocido, pero después de pensarlo por casi una hora decidí descargar la aplicación.

El tiempo de espera me parece eterno y aprovecho para buscar las fotos donde me veo como una diosa, porque de eso se trata de gustarle a alguien desconocido solo por tus fotos.

“Ting” mi cel me avisa que la descarga ya se completó, rápidamente abro la app y comienzo a llenar todos los requisitos para poder usar la app. Finalmente me aparece la opción de poner mi nombre, Ana Sofía escribo lentamente.

Cuando por fin completé todos los requisitos me aparece una cuadrícula para elegir mi foto, llegó el momento de la verdad, elijo la que me tomé en la playa, luego una donde uso un vestido coqueto y otra donde me veo más casual.

¡Listo! Mi perfil está completo, lo primero que veo es la foto de un hombre joven muy guapo tanto que no parece real, se llama Luis sin pensarlo le doy me gusta, de ahí viene una ola de fotos de personas que no me parecen tan atractivas como Luis pero decido darle me gusta.

De repente aparece que hice match con Luis, ¡no lo puedo creer! Empezamos a hablar, “hola guapa, cómo estás” me escribe, aventado, pienso, eso me agrada no se anda con rodeos.

Pero yo sigo en lo mío, le doy me gusta a otro hombre que también está guapo, continúo y me topo con un profesor de la de facultad, siento escalofríos pero sigo checando otros perfiles.

Mientras tanto Luis trata de sacarme platica pero me parece aburrido, le sigo la corriente para ver a dónde llega esto. ¡Pum! Otro match, ahora es un señor llamado Agustín de casi 50 años, mi primera impresión fue que está guapo, comenzamos a hablar.

Luego otro match, ando con todo, pienso mientras no puedo evitar sonreírle a la pantalla, es Jorge un chavito de 20 tantos años no tan atractivo como Luis pero simpático. Pero me empieza a enviar mensajes bastante sexuales, me quedo helada pero rápidamente lo elimino.

Sin darme cuenta ya pasó una hora y yo terminé con varias conversaciones, para ser mi primera vez me siento toda una triunfadora, le gusté a varios hombre que también me gustaron y solo tuve una mala experiencia. Hasta la fecha lo sigo usando porque me encanta.

Mi experiencia en Tinder... ¡Cuidado!

Mi nombre es Agustín y durante mucho tiempo mis amigos me han presionado para que descargue Tinder y me divierta un poco, pero esta aplicación siempre me ha parecido una broma, sin embargo después de tanta presión e incluso de que uno de mis amigos conociera a su esposa ahí me animé a crear un perfil.

Para mis fotos elegí aquellas en las que muestro mis músculos porque mi trabajo me ha costado, comienzo a explorar la app y a dar un par de me gustas, hasta que me topo con una chica bastante guapa, llena de tatuajes y una carita preciosa.

Sin pensarlo le doy me gusta y minutos después hacemos match, comienzo a sacarle platica y por fin me ánimo a invitarla a salir, para mi sorpresa ella acepta. Acordamos ir a comer y cuando la vi en persona era más hermosa que en sus fotos.

Yo me sentía soñado, su carácter y forma de ser eran lo mejor de todo, todo iba bien hasta que me dijo “tengo que confesarte algo, la verdad no tengo 23 años a penas voy a cumplir los 18”, sentí como me caía un balde de agua fría y miles de pensamientos comenzaron a cruzarse en mi mente.

Lo primero que pensé fue salir corriendo del lugar, luego pensé que todos ahí sabían que estaba con una menor menos yo. Finalmente guardé la calma y le explique a la chica que era muy bonita pero yo no podía involucrarme con ella, para mi sorpresa su reacción fue bastante calmada. Pagué la cuenta y salí de ahí lo más rápido que pude. Los meses siguientes la chica me siguió enviando mensajes por todas las redes sociales yo simplemente la ignoré y decidí borrar mi perfil en Tinder, en definitiva no fue lo que yo esperaba.