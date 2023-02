Impartirán curso de prevención e intervención en conductas suicidas en Durango

“El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos”, en México en el 2021, 8 mil 447 personas fallecieron por suicidio, 23 personas prácticamente por día, además se registran al menos unos 460 al año, un intento cada 3 o 6 minutos, así lo precisó en rueda de prensa, Pedro Martín Barrajón, responsable de la Red Nacional de psicólogos para prevención del suicidio.

El especialista que se encuentra en Durango para impartir el Curso de Prevención, Intervención y Postvención en Conductas Suicidas, señaló que toda la sociedad puede ser agente de cambio, desde el ámbito en que se encuentre, por ejemplo en las escuelas se puede capacitar a los profesores para detectar situaciones de riesgo en jóvenes, actuar ante señales de alarma y crisis de riesgo.





Es necesario capacitar a todos los agentes de cambio posibles, ya sea sociedad, gobierno, instituciones, “todo para prevenir”, por ejemplo con la pandemia de la Covid-19, se afectó al sector infanto-juvenil, porque no tuvieron la oportunidad de relacionarse con pares iguales, ni realizar actividades necesarias de convivencia, por el encierro.

Indicó que el suicidio se considera un problema grave de salud pública, que requiere visibilizarse, porque se recibe mucha información para otros temas, pero en este caso sigue siendo un tabú, ya sea por cuestiones religiosas, políticas y sociales, y más allá de estar con el pensamiento que hablar del tema puede generar la ideación suicida, la realidad es que no es así.

Sobre los casos de suicidio en niños como los que se han presentado ya en Durango capital, expresó “la muerte de un niño siempre es devastadora porque viola el curso natural de la vida”, y los padres o familiares supervivientes, siempre se preguntan ¿pero cómo no lo pude ver?, no pude hacer nada.

Apuntó, en muchos casos fue por qué tuvieron miedo a preguntar, ¿qué quieres decir con que no puedes más?, ¿qué quieres decir que ya no aguantas?, alguien que no tiene la idea de suicidio, no se la puede inducir, por eso “no tengan miedo en preguntar”.

Pamela Morán, directora del Instituto Cognos, coordinadora del curso, manifestó que el objetivo principal es llegar a la sociedad, “todos somos una vía para poder salvar vidas”, pero también es necesario capacitar a docentes, bomberos, policías, a todos los que se encuentren en campo porque realmente son los que se pueden encontrar cara a cara con una persona que está sufriendo, y que esta peligro entre la vida y la muerte.

Por su parte el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, Rafael Mier, como parte de los que facilitaron la capacitación, comentó “cuando se nos hace la invitación aceptamos ser anfitriones, incluso becamos a unos maestros tutores, que tienen una cercanía con los alumnos y monitorean”, y si se presenta una situación poderla canalizar.

Puntualizó “todos tenemos que poner atención”, y afirmó que en la facultad contarán con un protocolo de atención, para saber qué hacer en caso de que se presente una situación de riesgo.