IMSS-Bienestar también afecta a las trabajadoras sociales

Licenciados en trabajo social no ven claridad en el esquema de IMSS-Bienestar, sobre todo porque se les ofrecen salarios de apenas 2 mil 500 pesos a la quincena, cuando el salario puede ser hasta de 13 mil 500 pesos a la quincena, declaró la presidenta del Colegio de Trabajo Social AC. de Durango, Matilde Bretado García.

Te puede interesar: Se manifiestan enfermeras duranguenses por bajos salarios

"Estamos preocupados los profesionistas del trabajo social porque el Gobierno Federal pretende otorgar salarios muy inferiores a los que tiene que percibir salarios dignos de un profesionista, pues quieren imponer quincenas de apenas 2 mil 500 pesos, lo cual es injusto para una persona que ha realizado el esfuerzo de prepararse, de acudir diariamente a una facultad", indicó.

Dijo que hoy existe desanimo por parte de los profesionistas, ya que no se les está ofreciendo un salario digno. La presidenta del Colegio de Trabajo Social reconoció que en el caso de la Secretaría de Salud en el Estado (SSD), a quienes ya tienen base sí se les están pagando salarios dignos, ya que algunos compañeros llegan a recibir hasta 15 mil 500 pesos por quincena, otros tienen salarios menores pero siguen siendo buenos.

"No sabemos qué es lo que paso por la cabeza de aquellos que crearon el esquema de IMSS-Bienestar, no se pusieron a pensar en los profesionistas de la salud, como es el caso de los licenciados en trabajo social, quienes tienen una gran responsabilidad con los pacientes y los familiares de ellos, simplemente los calificaron como simple trabajadores y no como profesionistas", declaró la presidenta.

Este 25 de mayo, el programa @IMSSBIENESTAR cumple 44 años de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social del país. pic.twitter.com/d0YAC8yUQ4 — IMSS-BIENESTAR (@IMSSBIENESTAR) May 26, 2023

Puntualizó que este esquema de salud que está presentando el Gobierno federal tiene que ser reconsiderado y corregido, "es necesario que lo corrijan personas que sí conozcan el tema de la salud y sobre todo que le den la categoría a cada trabajador".

Finalmente Matilde Bretado pidió que se les pague de acuerdo a la preparación que tengan, es decir, que reconozcan a quien realizo una licenciatura, posgrado a quien tiene una maestría o un doctorado. "Todos se han esforzado por prepararse mejor, con la intención de brindar un mejor servicio al paciente pero también aspirar a un mejor modo de vida a través de mayores ingresos, y no pagos de 2 mil 500 pesos a la quincena", concluyó.