Pensiones de trabajadores IMSS en riesgo: Gina Campuzano

Pensiones de los trabajadores del Seguro Social están en riesgo, la desaparición del Insabi prende muchas alarmas “los mexicanos debemos estar atentos”, se debe ver más allá y no solo en el sentido de que no se pudo dar atención de salud, sino porque no hay recurso para inyectarle al IMSS-Bienestar, “porque no tienen dinero”, aseguró la diputada federal del PAN, Gina Campuzano.

Indicó que no pudieron atender a los mexicanos con la creación del Insabi, al que se le invirtieron oficialmente 770 mil millones de pesos, pero que en realidad obtuvo mucho más recurso “por las adjudicaciones directas que se hicieron”, y ahora no saben nada, solo se desaparecieron los recursos.

Se les hizo fácil y ahora no tienen dinero para inyectarle al IMSS-Bienestar, y no es alarmismo, aquí hemos visto como han ido destruyendo, nada han construido, y van a tocar el dinero de las pensiones de los derechohabientes, porque era lo que querían, irse metiendo, como ya habían amenazado con meterse al dinero de las AFORES, no pudieron, pero acá si se van a poder meter.

Destacó que además se va a presentar una crisis de atención, porque ya de manera normal en el IMSS los derechohabientes tienen que esperar mucho tiempo para recibir atención médica, o simplemente para una cita, incluso muchos se tienen que quedar a dormir para esperar un turno, o como en el caso de necesitar cita con un especialista que se espera meses.

Por su parte sobre el tema del Insabi, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, destacó que en los gobiernos de MC, se está actuando diferente, como en Jalisco, que el Gobierno no entró a esa dinámica de este sistema de salud, pero pidió el recurso que le correspondía, con lo que impulsó una política de atención y prevención del cáncer.

Precisó que ahora Jalisco es el único estado en el país, que tiene cobertura del 100% para atención a menores de edad con cáncer, porque no entró al Insabi, y creo una Ley para utilizar esos recursos en favor de la ciudadanía.

El diputado resaltó que el Gobierno Federal, diluyó un montón de fideicomisos porque supuestamente eran un balde de corrupción, y ahora está creando otros fideicomisos para quitarle los fondos al FONATUR y para destinarlos todos al Tren Maya, cuando México es todo el territorio, no solo el sureste del país.