Índices de flúor en el agua no ha incrementado: AMD

Los índices de flúor que se registra en el agua potable que llega a los hogares de los duranguenses, desde hace más de dos décadas no se han incrementado, se mantienen en 1.5 partes por millar declaró el director de Aguas del Municipio, Rodolfo Corrujedo, quien destacó que ya se tienen zonas de la capital con menor índice de este mineral, tal es el caso de las colonias del sur de la ciudad, además de las concentraciones que existen no resulta peligroso a la salud.

De acuerdo a la coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango, mencionó que en Durango se tienen altas concentraciones de flúor en el agua potable en los pozos por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, debido a lo cual no se terminan de recargar.

Dijo que ya se desarrolla un proyecto de investigación sobre el “Análisis de riesgo sanitario por la exposición de flúor en la población de Durango”.

Rodolfo Corrujedo, reconoció que las colonias con mayores índices de flúor se presenta en las colonias de la zona norte y en la zona centro de la ciudad / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo, al ser entrevistado, comentó que para el Organismo Público Descentralizado es muy complicado instalar filtros para que llegue el vital líquido a los hogares limpia de dicho minera, considerando que solamente el 0.8% del agua que llega la población es destinada para el consumo humano, el resto es utilizada para regar, lavar, bañarse, además de las fugas.

Rodolfo Corrujedo, reconoció que las colonias con mayores índices de flúor se presenta en las colonias de la zona norte y en la zona centro de la ciudad, mientras que en las colonias de la zona sur son las que tiene índices menores, gracias al pozo ubicado en el poblado Gabino Santilla del cual se extrae el 38% del agua que llega a los hogares.

Comentó que el consumo excesivo del flúor sí puede provocar efectos negativos en la salud de las personas, sin embargo la Norma Oficial Mexicana establece un índice de 1.5 partes por millar.

El funcionario, expresó sobre la importancia que significa no desperdiciar el vital líquido, ya con esto se logra tener un mayor almacenamiento de agua y esto permite que los manto friáticos se puedan recuperar y con ello tener una agua de mayor calidad, aunque los índices de dicho mineral no se han incrementado desde hace poco más de dos décadas, años atrás no sabemos cuál serían los índices, aclaró.

Precisó que una de las acciones que ha implementado Aguas del Municipio es el otorgar el llenado de garrafones de agua purificada por la técnica de osmosis inversa, ya que es la única forma de garantizar agua libre de flúor. Estamos trabajando en acciones para brindar mejor agua.