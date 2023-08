Inicia remodelación de quirófanos del ISSSTE

A partir de este lunes en el Hospital 450 se atenderán las operaciones quirúrgicas que tiene programadas el ISSSTE, debido a que se remodelará el área de quirófanos. El gobernador del estado Esteban Villegas Villareal, dio a conocer que se firmo un contrato-convenio con la delegación del ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud, a fin de contar con mejor infraestructura hospitalaria y no rezagar las atenciones médicas.

En conferencia de prensa “Martes a las 10”, el mandatario estatal acompañado de Irasema Kondo Padilla, secretaria de salud, Marcela Pelayo, Subdelegada Médica del ISSSTE y Claudia Díaz, Delegada del IMSS en Durango, explicaron la forma en la que se operará en los próximos meses que se rehabiliten ambos institutos.

Villegas Villareal explicó que primero se remodelaran los quirófanos del ISSSTE y después los del IMSS, para tal motivo y para no descuidar a la derechohabiencia se abrirán los quirófanos del Hospital 450, Materno Infantil y Centro Estatal de Cancerología (Cecan)

La secretaria de Salud en Durango indicó después de un análisis en el cual se buscaba que la operación del Hospital 450 no se viera perjudicada, se opto por la opción de brindar tres quirófanos para que el ISSSTE opere con su personal e insumos, mientras que en una segunda etapa con el IMSS se les prestará el mismo número de quirófanos y adicionalmente en fines de semanas en el Materno Infantil tendrán a disposición dos quirófanos y uno más del Cecan, siempre bajo la premisa de no desatender a la población que no está registrada en el IMSS o ISSSTE.

Marcela Pelayo, puntualizó que esta semana inician la remodelación, ante ello se dará prioridad a las cirugías oncológicas a realizar en el 450, con una inversión de aproximadamente 260 millones de pesos se rehabilitaran además de los quirófanos del ISSSTE, el área de piso, urgencias, pediatría en los próximos meses.

Añadió que la atención medica no se suspende, solo el tema quirúrgico se llevará a cabo en el 450, “hoy iniciaron serán 20 cirugías diarias las que se realicen, se estima que de dos a tres meses, la remodelación de quirófanos esté concluida y dar paso a las demás áreas, se remodelara desde el tema eléctrico, sistema de aire… por ser un edificio con 50 años de antigüedad la infraestructura también está afectada y se recuperará”, dijo.

Por su parte Claudia Díaz, Delegada del IMSS expuso que al momento los quirófanos del Hospital de zona número uno, están funcionado por completo, y será a fines de septiembre y hasta noviembre que se realice la primera etapa de remodelación de los quirófanos con una inversión de 14 millones de pesos.

Se remodelaran los quirófanos de Durango y Gómez Palacio, además el área de Tococirugía aunado a ello también los elevadores tendrán mantenimiento correctivo y preventivo, y debido a que algunos están descontinuados se espera que en el 2024 sean remplazados principalmente los de la región Laguna.

Para finalizar el gobernador subrayó que de cada hospital se realiza una bitácora para que la próxima administración estatal pueda realizar el manteniendo adecuado en tiempo y así no dejar caer la infraestructura hospitalaria.