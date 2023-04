Joven denuncia presunto caso de zoofilia en Durango; autoridades descartan abuso

A través de redes sociales una joven denunció un presunto caso de zoofilia en la ciudad de Durango, quien aseguró que un hombre en situación de calle abusa sexualmente de varios perros callejeros.

La usuaria @karnvc expuso el caso en su cuenta de Twitter, solicitando la ayuda de los internautas para detener dicha situación. Además la joven indicó que el hombre ha abusado sexualmente de al menos tres perritos.

Amigos necesito su ayuda, ya que fui a protección ambiental y me mandaron alv porque no tengo datos de la persona.

Tiene tiempo viniendo este hombre al negocio aquí le ayudamos( le damos cartón y cosas para que venda) a sus perros porque siempre trae les damos croquetas y agua + — Tetini (@karnvct) April 12, 2023

"Amigos necesito su ayuda, ya que fui a protección ambiental y me mandaron alv porque no tengo datos de la persona. Tiene tiempo viniendo este hombre al negocio aquí le ayudamos (le damos cartón y cosas para que venda) a sus perros porque siempre trae les damos croquetas y agua, yo no había puesto atención hasta que un amigo me dijo que los perritos llegaban bien con él y después andaban lastimados del anito desde ahí empecé a sospechar hasta que ya lo confirmamos. Ahorita solo trae ya una perrita de la cual abusa sexualmente, tenia como 3 perros así", se lee en su publicación.

Asimismo la joven adjunto a su post diversas fotografías y videos donde se muestra a los animales bastante lastimados, así como una imagen del presunto abusador; y aseguró que anteriormente el hombre ya había sido acusado en redes sociales por la misma situación.

Por otra parte, la mujer dijo que ya ella se hará cargo de la atención médica de una de las perritas, "estoy cotizando para ver cuánto me sale operarla, si hay algo que se pueda hacer por ella. Es un amor la perrita y me gustaría que tuviera una buena familia y sus hermanos también", escribió.

En tanto en dicha publicación la cuenta oficial de la Dirección Municipal de Medio Ambiente se pronunció y le solicitó a la joven comunicarse vía mensaje para darle seguimiento al caso.









Medio Ambiente Municipal descarta presuntos abusos

Aunque a simple vista, de manera aparente y sin un análisis clínico porque no se ha localizado al animal para su estudio, el director de Medio Ambiente Municipal, Albino Ponce Barón, descartó que se trate de una violación como fue denunciado públicamente por una usuaria de redes sociales que señala a un indigente de causar lesiones a una perrita callejera.

Al respecto el funcionario aseguró que este caso nada tiene que ver con una violación tal como se señaló a través de Twitter en la denuncia que circuló por redes sociales, pues según él a "simple vista" se aprecia que este a animalito callejero padece un tipo de cáncer TBT, muy agresivo como lo catalogan los especialistas.

A pesar que no existe un dictamen médico emitido por veterinarios, el funcionario aseguró que está descartada una violación, aún cuando el animal señalado no ha sido revisado médicamente porque no lo localizan.

Contradiciéndose así mismo señaló, "se descarta por completo una violación, a reserva de que se pudiera consultar al animal por parte de médicos veterinarios que pudieran dar un diagnóstico, pero a simple vista lo que se aprecia en imágenes que han sido virales, dicen especialistas que es un cáncer y no violación como afirman quienes subieron las fotos".

Incluso se señala directamente a un individuo de causar daños al animalito en condición de calle, por lo que el titular de Medio Ambiente Municipal solicitó se proporcionen mayores datos en esta denuncia para poder dar con el paradero tanto de la perrita cómo a quien señalan de haberla violado.