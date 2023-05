Jóvenes cobran beca de capacitación y ya no quieren trabajar: Teófilo Chaírez

Es necesario que el programa de capacitación de Jóvenes Construyendo el Futuro que implemento el gobierno federal, realmente funcione, ya que no hay mano de obra calificada, los jóvenes que terminan la capacitación ya no regresan a trabajar, solo cobran la beca, declaró el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Chaírez.

Te puede interesar: Farmacias restringen venta de viagra a jóvenes

Lamentablemente los jóvenes no desean trabajar, solo reciben sus becas y cuando ya están en condiciones de integrarse al campo laboral, deciden no hacerlo, ponen muchos pretextos como el decir que el pago que les ofrecen no es suficiente, otros simplemente ya no regresan.

Manifestó que el porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que son capacitados y se les brinda la beca que ofrece el gobierno federal, son muy pocos los que deciden quedarse a desarrollar las habilidades que obtuvieron durante la enseñanza.

"Tristemente son muy pocos los que verdaderamente buscan la beca para aprender algún oficio, la mayoría busca la beca no para aprender, la buscan para hacerse de algún dinero de manera fácil y rápida, aunque saben que eso solo será momentáneo".

Comentó que los comerciantes del sector social, han tenido problemas para contratar trabajadores responsables y con habilidades para trabajar por ejemplo en las carnicerías, panaderías, e incluso muchos ni siquiera saben sumar, tienen que sacar el celular para hacer una cuenta simple de dos o tres dígitos.

Local Productores ganaderos esperan que entrega de suplemento no se rezague

"Ojala que los jóvenes que hoy están capacitándose, reflexionen y verdaderamente aprendan un oficio que les permuta tener un mejor modo de vida, que les permita tener un empleo para sostenerse ellos mismos y no estar a expensas de lo que les pueda regalar el gobierno o los papas", expresó el líder de los comerciantes del sector social.

Puntualizó que para los empresarios es bueno que exista esa posibilidad de capacitar al aspirante a un trabajo, pues ahí tiene la posibilidad de emplear al que mejor haya aprovechado la capacitación y así incrementar la productividad y sobre todo evitar los accidentes de trabajo o que echen a perder la maquinaria, como ha sucedido en muchos casos.