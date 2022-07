La labor del juez es la columna vertebral judicial: Ramón Benavente

“Todas las labores que realizamos al interior del Poder Judicial son importantes, pero no cabe duda que la labor del juez es de las más importantes y constituye la columna vertebral judicial”, señaló el magistrado presidente del Poder Judicial, Ramón Gerardo Guzmán Benavente, al inaugurar el Congreso Estatal de Jueces en Durango.

Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo dicho congreso a cargo del Poder Judicial del Estado de Durango y en coordinación con la Asociación de Jueces; cuyo propósito es incrementar los conocimientos de cada uno de los juzgadores que tienen en las diferentes materias como son el ámbito familiar, civil, mercantil y penal.

Ante representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, así como de magistrados, consejeros y jueces, Guzmán Benavente, remarcó la importancia de la constante preparación de los juzgadores, quienes tienen la alta responsabilidad de impartir justicia acorde a las exigencias de los tiempos actuales.

Enfatizó que no se concibe un poder judicial que no esté trabajando constantemente en la capacitación, “porque la capacitación no es una moda, no es un estilo, es una obligación permanente de las juezas y jueces, porque es lo que permite que tengamos un mejor servicio jurisdiccional”.

Destacó algunos de los foros de capacitación como el de Derechos Humanos y Equidad de Género, además del que hasta ahora ha sido el más importante, el Diplomado sobre Constitucionalidad y Convencionalidad impartido por Miguel Carbonell Sánchez, uno de los juristas más importantes en el país.

Además, se realizó el Congreso Internacional de Derecho Laboral en el que participaron especialistas de Chile, Colombia y Costa Rica.

El presidente, dijo que, con la aprobación del Consejo de la Judicatura, este congreso habrá de realizar cada año y tendrá verificativo a finales de junio o principios de julio.

El secretario general de Gobierno, Jorge Clemente Mojica Vargas, en representación del gobernador José Rosas Aispuro Torres, señaló que las y los jueces tienen la alta responsabilidad de atender y hacer realidad la observancia de uno de los derechos fundamentales de todos, que es el acceso a la justicia de manera pronta y expedita.

Destacó que, para el gobierno del Estado, ha sido una prioridad desde el inicio de esta administración hacer del Estado del derecho un marco permanente para el ejercicio de todas las acciones gubernamentales, en este marco la administración de la justicia ha sido fundamental con el pleno respeto y estrecha coordinación con el Poder Judicial del Estado y todas sus instancias con respaldo permanente para el ejercicio de sus funciones.

El presidente de la Asociación de Jueces, José Ricardo Castro Romero, señaló la importancia de continuar escribiendo la historia marcada por acuerdos establecidos en ejercicios de discusión y debate como el que se inicia, además de compartir los disentimientos que al final llevan a la construcción de una mejor impartición de justicia.





Los trabajos que concluirán el viernes 15 de julio, abarcan la celebración de tres conferencias magistrales sobre: Cumplimiento de ejecutorias de amparo, Código nacional de procedimientos civiles y familiares e interrupción legal del embarazo desde distintas perspectivas; así como ocho mesas de trabajo con temas de diversas ramas del derecho.