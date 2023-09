La planta de tratamiento Oriente está obsoleta y los desechos no son bien procesados

La planta de tratamiento Oriente, donde se trata gran parte de las aguas residuales en esta ciudad, tiene más de 40 años en operación y se ha vuelto obsoleta, lo que trae en consecuencia que los desechos no sean bien procesados y consecuentemente acarrea problemas de salud y contaminación ambiental al río Tunal, donde finalmente van a parar, reconoció en entrevista Serafín Jiménez Tejada, especialista en tecnología para el mejoramiento del ambiente.

El entrevistado es biólogo de profesión, además tiene maestrías en Sistemas Ambientales y Tecnología Ambiental, así como también es director de la empresa Jiménez Consultores, enfocada a crear soluciones y tecnologías para el mejoramiento ambiental.

Un ejemplo claro de que esta planta ya es obsoleta desde hace muchos años, son los fuertes olores que por años inundan gran parte de la zona oriente, pero lo peor es que se siguen desarrollando nuevos fraccionamientos hacia allá a pesar del nauseabundo aroma que inunda aquella parte de la ciudad.

Foto: cortesía | AMD

Debido a que ya no cumple con sus funciones, esta planta necesita que sea más eficiente, con nueva tecnología para que cause menos daños a la salud. Perdió efectividad en el tratamiento de los residuos, pero lo peor es que no le han aplicado recursos suficientes para mantenimiento y mejora de los procesos.

Éste es un asunto que de entrada le compete a la sociedad, pues no es normal que en aquella área de la ciudad huela mal y estamos aceptando algo que es irregular desde hace décadas, porque no se le exige a la autoridad que cumpla bien con el tratamiento de las aguas residuales.

A diferencia de esta planta, existe en operación una más moderna que es la Sur y ahí sí se cumplen bien con los procesos, debido a su tecnología moderna. Incluso en aquella parte de la ciudad no hay fuertes olores y la cualidad del agua tratada es mucho mejor, aseveró el entrevistado.

Volviendo a la planta Oriente, recalcó que no están cumpliendo bien su función de reciclar el agua y dejarla con la mayor cantidad de impurezas, pues lo que hacen es medio tratarla y con ella arriesgan buen parte de las áreas verdes; aunque mucha de esta agua se va indirectamente al río Tunal con bastantes desechos.

Existe una Norma Oficial Mexicana(NOM), que en este caso no se está cumpliendo en cuanto a la calidad que debe tener el agua para poderla verter a los ríos, aseveró Jiménez Tejada.

Puntualizó que mientras no se le apliquen recursos para su mantenimiento y mejorar la tecnología, dicha planta seguirá siendo inoperante, por consecuencia todas las aguas que viertan al río no irán bien tratadas y contaminará, además del riesgo para las personas que todos los días respiran el olor fuerte que emana precisamente por un tratamiento inadecuado.