Le resulta más barato al campesino comprar en las tiendas que sembrar: Rubén Maldonado

Ante los altos precios en los insumos para sembrar, algunos campesinos ven la posibilidad de no sembrar y comprar el kilo de frijol en las tiendas y adquirir el forraje de otros productores del país, pues les resulta más barato, sobre todo cuando las lluvias no llegan y más del 90% de los campesinos de Durango poseen tierras de temporal declaró el dirigente de la Agrupación Social para el Desarrollo Rural y Urbano Rubén Maldonado Ruíz.

El dirigente de la Agrupación Social para el Desarrollo Rural y Urbano de Durango, manifestó que una gran parte de los campesinos se han manifestado por adquirir los forrajes y no sembrar, pues el generarlos en sus propias tierras les resulta muy costoso, considerando que si no llueve tienen que comprar el alimento para sus animales y absorber la inversión que se hizo al momento de sembrar y no levantar nada.

Afirmó que ya se han presentado muchos casos en donde el productor siembra y no levantan nada o si bien les va levantan apenas lo que se invirtió.

Comentó que los programas como la entrega de semilla, el subsidio al diésel y otros apoyos que desaparecieron en la administración del gobierno federal en curso, ha traído fuertes complicaciones tanto al campesino como a los ganaderos.

Declaro que la semilla es muy cara, el fertilizante ha subido hasta en un 35%, el diésel sigue incrementándose y las lluvias no se generalizan en la entidad. “Todo esto son elementos muy importantes para la siembra que sin ellos, simplemente no se puede producir un kilo de frijol o una paca de avena para los animales.

Lamentablemente más del 90% de los campesinos de Durango, poseen tierras de temporal, de tal manera que están a expensas de que caigan las lluvias a tiempo, de lo contrario el sembrar más que costeable les resulta un fuerte desembolso.

Destacó que hay familias que tienen sus vacas y sus parcelas y se arriesgan a pedir prestado, algunos recurren con el agiotista, con intereses muy caros, con lo cual compran sus insumos con la ilusión de obtener una buena cosecha ya sea de forraje o de frijol.

Mientras el productor no tenga los apoyos para adquirir diésel, fertilizantes, semillas, créditos flexibles, será muy complicado sembrar sus tierras, muchos recurrirán a terceras personas para comprar el forraje para sus animales o comprar los frijoles en las grandes cadenas comerciales.