Llama secretario general de gobierno de Durango a la tolerancia de los maestros

El Secretario General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela hizo un llamado a la conciencia a los trabajadores de la Sección 44 del SNTE, al afirmar que los niños son los menos culpables de la circunstancia económica que enfrenta este gobierno como herencia de la pasada administración, luego de que mediante un comunicado publicado en redes sociales el sindicato anunció suspensión de labores docentes los días 3 y 4 de noviembre.

Al abordar el asunto, Vela Valenzuela expuso que el gobernador explicó con todo detalle la situación financiera por la que se atraviesa, y que en diversas reuniones con los maestros se ha mantenido en todo momento una condición de diálogo.





A la vez, afirmó de manera categórica que se habrá de pagar hasta el último centavo que corresponde a los trabajadores de la educación por conceptos de salario, de retroactivo y de prestaciones.

Sin embargo, enfático pronunció el funcionario: “Sí pedimos comprensión y tolerancia de los maestros para que se pueda cumplir este compromiso en un programa de pagos que se les planteó ya y que lamentablemente no aceptaron”.

A pregunta expresa, el Secretario General de Gobierno, reiteró que sí se les va a cumplir con todos los adeudos pendientes, para luego reflexionar: “sin embargo, hay algo que es importante que lo sepan los ciudadanos, y que se refiere a que no es un problema generado por este gobierno”.

Esta administración que encabeza Esteban Villegas Villarreal ha venido cumpliendo puntualmente con salarios y prestaciones y se está buscando un recurso extraordinario para cumplir con el pago de aguinaldo en fin de año; “por eso lamentamos que no naya sido tomado en cuenta este planteamiento y haya suspensión de actividades escolares”.





Interrogado sobre si ex oficial del paro de labores en planteles de la Sección 44, Héctor Vela dijo que a pesar de la cercanía con que se ha manejado el asunto con los trabajadores de la educación, lo que sabemos es a través del contenido de una circular generada por la organización sindical mediante redes sociales, en la que se habla precisamente de la suspensión de clases los días jueves y viernes 3 y 4 de noviembre.

Se trata de una determinación que no compartimos porque finalmente los niños no tienen ninguna culpa de la situación que se vive y sin embargo, y no obstante, sí se habrá de trastocar el programa de estudios; “por eso apelamos a la comprensión ya la buena voluntad que siempre han tenido los maestros”.

El funcionario destacó que es importante que la comunidad tenga claridad en cuanto a que del 15 de septiembre no existe ningún problema en pagos, y que la circunstancia corresponde a los pagos pendientes de la administración pasada.