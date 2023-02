Los ciudadanos son los que le dan vida a la democracia: Ricardo Pescador

Contra los ciudadanos ningún gobierno puede, los gobiernos son de paso y los ciudadanos son los que le dan vida a la democracia, afirmó Ricardo López Pescador, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso del Estado, ante la concentración para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mencionó que ante la aprobación del “Plan B” de la reforma electoral, ahora a los ciudadanos les toca ir a la corte, y ya se hizo, para lograr que se declaren inconstitucionales éstas reformas.

🔴 Este domingo los duranguenses salieron a las calles para participar en la marcha "Mi voto no se toca" en la Plaza fundadores para exigir la derogación del Plan B, impulsado por el presidente López Obrador, que fue aprobada el 22 de febrero por el Senado pic.twitter.com/QX8M6YSmh0 — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) February 26, 2023

“La corte es la última instancia en el país, de los 11 ministros y ministras se requieren ocho votos, de forma que es un tema importante y complejo, pero aquí estamos como ciudadanos para decirles a los ministros, que estamos seguros que las reformas del Plan B, no se ajustan a la constitución, y no sólo eso; hay un clamor ciudadano de no regresar a los tiempos en que el gobierno controlaba las elecciones” señaló.

Ricardo López Pescador, puntualizó que el tiempo en que el gobierno decía quien ganaba las elecciones se acabó, eso es ya parte del pasado, y hoy se tiene una elección presidencial en puerta en 2024, elección que va a ser muy importante para el destino de México, de sus jóvenes, de los ciudadanos.

Por lo anterior, estos momentos son claves para el destino de México, porque con acciones similares se ha debilitado la democracia en otros países, como Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde no tienen órganos electorales como el INE.

El coordinador de los diputados del PRI, dijo que los mismos ciudadanos no quieren escenarios anti democráticos, los mexicanos quieren que siga habiendo voto libre y democrático, con un órgano electoral que garantice elecciones transparentes y apegadas a derecho, donde sea la misma ciudadanía la que determine quien gobierna.