Más del 38% de las personas concluye tratamiento contra adicciones: Alejandra Torres

En Durango, más de 38 por ciento de las personas que demandan tratamiento contra adicciones lo concluyen satisfactoriamente, porcentaje similar a los que se tienen a nivel nacional e internacional, informó Alejandra Torres Arcienega, Directora del Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia de Adicciones (CEPAD).

Detalló que solamente este año se han registrado alrededor de 600 consultas de primera vez y otras dos mil 500 de seguimiento, en los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPAS), de los cuales se tienen cuatro en el estado.

Añadió que es importante que la población sepa que cuando se demanda atención, regularmente y después de la valoración por especialistas, la persona no requiere internamiento, pues solo se interna al 10 por ciento, el resto lleva un tratamiento gratuito y ambulatorio, que consiste en acudir a consulta una vez por semana.

Alejandra Torres Arcienega, precisó que él no concluir con el tratamiento en un primer o segundo intento es de lo más normal, las razones varían y entre ellas se encuentra que la misma familia de la persona en tratamiento ya no lo llevan por considerar que han superado su problemática, o bien razones de traslado, y también la recaída en el consumo de sustancias adictivas, lo cual también es común después de la abstinencia y que se vuelven a tener factores desencadenantes.

Puntualizó que cada vez es más común, aquellas personas que no dejan el consumo al 100 por ciento, sobre todo el alcohol, pero llegan a consumos ocasionales y no extralimitados, en este tipo de casos se puede decir que el tratamiento fue bueno, pues el éxito, la meta final es que su adicción no dañe la calidad de vida, muchos buscan la funcionalidad en su vida cotidiana.

La directora de CEPAD, añadió que en la entidad es el alcohol y el tabaco, las principales demandas de atención en los CAPAS, en relación a sustancias lícitas, y en cuanto a consumos de sustancias ilícitas son la metanfetamina y la marihuana.