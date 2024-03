“Me amenazaron de muerte, hace dos años me escondo por temor”, denuncia mujer

El pasado viernes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, Jatziri Madai Haro Soto se unió a la marcha feminista por la principal calle de la ciudad, la avenida 20 de Noviembre, a fin de exponer su caso y pedir ayuda, pues lleva años entre el miedo y la impotencia por el riesgo que la vuelvan a golpear.

A través de una pancarta rosa en mano, la joven denuncia públicamente a dos personas de nombres Gerardo e Iván, quienes le hicieron daño, según lo expone. Todo comenzó cuando el 13 y 15 de octubre del año 2022, “me mandaron golpear”, en total fueron cuatro hombres quienes la agredieron, de lo cual compartió videos y fotografías que dan muestra de los actos de los que fue víctima.

A través de una pancarta rosa en mano, la joven denuncia públicamente a dos personas de nombres Gerardo e Iván, quienes le hicieron daño, según lo expone / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

Aunque interpuso formal denuncia, expuso que ya se han tenido dos audiencias, pero los acusados no han acudido ante el llamado de la autoridad, y por el contrario tienen amparos.

“Yo desde hace dos años estoy escondida, no salgo por miedo, por temor a que me hagan algo, porque me amenazaron de muerte, tengo los videos. Dijo, conoce a sus agresores porque son sus vecinos, pero desconoce las causas y bajo qué argumento la agredieron en repetidas ocasiones.

Jatziri Madai Haro Soto se unió a la marcha feminista por la principal calle de la ciudad, la avenida 20 de Noviembre, a fin de exponer su caso y pedir ayuda / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

“Nos hemos encarado y dicen que es por sacar dinero, pero no es cierto, yo tengo la espalda toda destrozada. Tanto psicológica y físicamente me dejaron mal, hace como 15 días perdí la movilidad de mi pierna izquierda a raíz de las golpizas”.

Pide Jatziri Madai que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) atienda su caso, pues hasta la fecha no ha visto resultados, y por el contrario ella sigue con el miedo. “No me dejan en paz, tengo miedo porque de la nada me soltaron golpizas”.