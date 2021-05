Mi lucha será a favor de la gente: Paty Jiménez

Con el voto de la gente, lucharé por la economía familiar, la salud, la educación y el desarrollo en condiciones de igualdad, aseguró Paty Jiménez, quien refirió la certeza de contar con la simpatía del electorado del V Distrito local, lo que le garantiza el éxito tras una ardua campaña proselitista.

La candidata del Quinto Distrito por la Alianza “Va por Durango, señaló que su lucha es por la gente y porque cada mujer, cada hombre, cada joven, que tenga la capacidad de salir adelante producto de su esfuerzo y para que el gobierno facilite ese trabajo.

Confía en el respaldo de la sociedad del Quinto Distrito, porque que sabe que tiene el apoyo necesario de los ciudadanos para obtener una victoria contundente en las urnas, y refirió que está lista para dar la batalla y defender cada voto, hasta sus últimas consecuencias.

De igual manera, la empresaria panista aseguró que va al Congreso del Estado con una misión clara: defender la economía familiar, proteger a las mujeres y reconstruir las instituciones que el gobierno de Morena ha desaparecido para satisfacer sus ánimos de venganza, enfatizó.

En ese sentido, formuló un exhorto a la comunidad a reflexionar el sentido de su voto y a ejercer este derecho con libertad y sin temor, dijo que durante sus recorridos se encontró con la desesperación de la gente y el miedo de las familias, al sentirse amenazados por el gobierno de Morena y sus representantes, quienes les dicen que les quitarán los programas sociales, si no votan por sus candidatos.

Reiteró que su lucha es por la gente, con quien ha estado cercana, escuchando sus necesidades, ya que éstas y sus familias las que no tienen una fuente de ingreso digna, los adultos mayores perdieron el seguro popular y con ello lo medicamentos que necesitan, las mujeres que tuvieron que dejar su trabajo por no tener quien cuide de sus hijos, los jóvenes que no tienen un respaldo institucional para emprender su idea de negocio.