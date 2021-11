A la baja venta de quiote y mezcal horneado

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Con 30 años dedicándose a la venta de mezcal de agave y quiote, el comerciante Raúl Villalón de 42 años de edad, comentó que estos productos son muy difíciles que los adquieran los jóvenes y niños, de ahí que las ventas cada año van a la baja.

Entrevistado al interior del panteón municipal de Gómez Palacio, Durango, el comerciante oriundo del estado de Querétaro, explicó que desde los 10 años que sigue la tradición de la venta de estos productos, pues su familia se ha dedicado a la comercialización que es durante todo el año.

Sin embargo, para las fechas del Día de Muertos, salen de su entidad a otras partes del país y ahora le correspondió estar en Gómez Palacio para venderlo. Su costo es de 30 pesos o bien 2 por 50, un trozo de mezcal o de quiote.

En Gómez Palacio se pierde la tradición del consumo de quiote y mezcal horneado/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Expuso que son las personas adultas de 40 años en adelante los que más adquieren estos productos, los cuales cada año bajan un poco las ventas, “los jóvenes y niños no los compran, tal vez no les gusta o no saben consumirlo, pues me han preguntado cómo se come y se les explica, pero no muestran interés”.

Otro de los factores de que no se comercializa mucho, es porque ya no hay tanto producto, debido a que las tequileras lo absorben casi todo y no dejan para poder producirlo.

“Para poder producir tanto el mezcal horneado de agave, así como el quiote, se tiene que hacer al igual como se cocina la barbacoa en el subsuelo, a fin de que conserve sus jugos y le dé un sabor especial”, señaló.

Por último, Raúl Villalón expuso que estos productos son parte de las fechas tradicionales del Día de Muertos, al igual que las flores del cempoal, mano de león, gladiolas, entre otras, el mezcal y el quiote se comercializa más en estas fechas como parte de la tradición, aunque en otras partes se vende durante todo el año.