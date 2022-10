GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adheridos a la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, se manifestaron debido a que no se han podido estacionar en el área correspondiente del hospital, otra situación es que estuvieron bajando los “loker” de piso, pero de esto no hay problemas siempre y cuando se avise, pues la mayoría son sindicalizados.

Asimismo, informaron sobre daños y afectaciones que tienen tiempo y no son resueltas. En el lugar estuvieron presentes la secretaria general del Sindicato sección 15, Francisca Muñoz Hernández, acompañada de Susana Yazmin Flores, secretaria adjunta y de Víctor Palacios del área de conflictos en el sindicato, quienes destacaron que a pesar de las carencias de insumos, medicamentos y demás, siguen trabajando en favor de los derechohabientes.

"Nuestra principal inconformidad como sindicalizados es que no se nos avisa, queremos que nos avisen para poder darlo a conocer a los agremiados, comentaron y se quejaron que en la planta baja hay un solo baño para treinta mujeres", denunciaron.

A pesar de las carencias seguimos trabajando, aseguran sindicalizados del ISSSTE / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Respecto a la infraestructura del hospital del ISSSTE, señalaron que se encuentra en muy malas condiciones, con plafones caídos, fugas, en todos los pisos del hospital, "por ejemplo en el área de terapia, lo único que divide para poder entrar es con una sábana y estas afectaciones se recrudecieron con la pandemia de la Covid-19", puntualizaron.

Además señalaron la falta medicamentos, antibióticos, entre otros, "no hay soluciones para que las enfermeras puedan suministrar medicamentos, no hay agua caliente para el baño, para hacer suturas en quirófanos, entre muchas otras y no nos dicen nada”.

“Se está trabajando con lo que hay, incluso se ha pedido a los familiares de los pacientes para que compren los medicamentos, lo cual no debe ser, pues les implica un gasto que no deben hacer”, indicaron. .

En la mitad del segundo piso se realiza una remodelación que aun no concluye, es donde se ubica el área de medicina interna, terapia intensiva con cuatro camas, diálisis, hemodiálisis y aunque se han instalado en otros lugares no es suficiente.













Cambios en la metodología generan conflictos en el ISSSTE

A dos meses de tomar el cargo de subdirectora administrativa del ISSSTE de Gómez Palacio, Isabel Alejandra Villarreal Meza reconoció que hay diferentes afectaciones en el inmueble, las cuales requieren de recursos económicos, por lo que se tienen que gestionar en la capital del estado, además se realizan algunos cambios, pero hay quienes tienen resistencia.

En entrevista para El Sol de Durango, la funcionaria se pronunció respecto a la actual problemática de los trabajadores sobre el ingreso al estacionamiento, así como quejas por fallas en el elevador, la falta de insumos y medicamentos, explicó que una vez que asumió el cargo inició con un diagnóstico y se comenzó a dar solucionar por partes.

Mencionó que una de ellas es la del estacionamiento del hospital del ISSSTE, debido a que pasan personas en sus vehículos que no pertenecen al instituto, así como derechohabientes o estudiantes.

Isabel Alejandra Villarreal Meza, subdirectora administrativa del ISSSTE de Gómez Palacio / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Sin embargo, mencionó, “nosotros tenemos un reglamento en que sustenta que sólo los trabajadores del ISSSTE pueden pasar y para que esto se tiene que llevar un control, de ahí que necesitamos un gafete, pero este documento tarda, porque se está llevando a cabo las fotografías, las cuales mandamos a la ciudad de Durango y de allá nos envían el gafete”.

Pero para facilitarle al vigilante y hacer un poco más rápido el proceso, se creó un mecanismo en coordinación con el director del hospital, Cesar Guillermo Mendoza, así como el subdirector médico, "una forma rápida para que ingresen al estacionamiento, se hicieron hojas donde está firmada por el director, en el cual se especifica que cada trabajador tendrá un espacio en el estacionamiento, sin esto no puede uno ingresar al área de estacionamiento", dijo.

Respecto a las fallas en la infraestructura o afectaciones que se detecten, comentó que cuando hace falta algo se realiza un reporte y se envía a Durango, donde le dan seguimiento, aunque la mayoría de las veces hay convenio con empresas y a nivel delegación y central se realiza el trámite para que atiendan las afectaciones, “pero esto no lo decidamos aquí, sino que se decide otra instancia”.

En cuanto al porcentaje de insumos y medicamentos faltantes, dijo desconocer las cifras y solicitó la información especifica al doctor Cuevas quien se encuentra en área médica y cuenta con los datos, pero el galeno no llegó.









Por otra parte, Villarreal Meza dijo que sobre el tema de la plantilla laboral actualmente hay 355 trabajadores de base, "pero sólo faltan doctores suplentes”, aunque desconoció cuántos médicos hay de planta.

Finalmente la subdirectora administrativa reconoció que se han presentado situaciones complicadas, por ejemplo con la lluvias el plafón no aguanta y presenta goteras, una más evidente es en la cocina, pero –reiteró- "estamos haciendo el análisis con mi equipo del área de mantenimiento y recursos materiales para mandarlo a Durango por medio del director del Issste quien gestiona para que sea más rápido".

Por ello hizo un llamado a los trabajadores para que confíen en ellos, debido a que los cambios que se realizan son para mejorar los procesos, en beneficio de los trabajadores y derechohabientes.