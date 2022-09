Sindicatos magisteriales piden auditoría al Gobierno de Durango

“La educación pública no debe ser rehén de los gobiernos estatales, ni sus recursos ser empleados como una caja chica”, fue con dichas palabras que sindicatos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango (ByCENED) y Colegio de Bachilleres enfatizaron ante la deuda que se ha generado por parte del Gobierno estatal.

Te puede interesar: Presentará UJED denuncia ante Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos

En conferencia de prensa Francisco Quiroga, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango(STEUJED) subrayó que se debe abrir una auditoría hacia el Gobierno de Durango, para saber dónde están esos recursos, al referirse a los 304 millones de pesos que se le adeudan a la máxima casa de estudios.

Añadió que falta de recurso, que por ley corresponden a la educación, genera un riesgo a la nómina de la Universidad y por ende a la cátedra que se imparte.

El titular del STEUJED fue claro al decir que las denuncias deben llegar a instancias nacionales, pues el gobierno del estado se manejó con promesas que a un día que terminar la gestión no se cumplirán.

Por su parte Verónica Wendoly Bracho Marrufo, líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UJED (STAUJED) enfatizó que el gobierno del estado debe el subsidio ordinario de los últimos cinco meses del año, “el gobernador y secretario de finanzas han mencionado que es una ayuda a la Universidad, queremos aclarar que no es una ayuda, sino una obligación del estado dar el subsidio ordinario, incluso se da un 19% por debajo del subsidio nacional que es del 33%, no es una ayuda es una obligación”.

El secretario general del Sindicato de Personal Académicos de la Universidad Juárez (SPAUJED), Erik Hernández Cosain, enfatizó que la UJED se encuentra en una situación financiera complicada, por no entregar los 304 millones y no se sabe dónde está ese recurso, reconoció que como institución existió una estrategia fallida y cayeron en las mentiras de la secretaría de finanzas estatal.

De igual forma lanzo el llamado a la administración entrante para atender el pago, pues confían en el líder estudiantil, médico egresado de la UJED, es decir Esteban Villegas, para que apoye y no haga caso omiso.

Reconoció además la valentía de los estudiantes por ejercer presión y buscar que se pague los millones que se adeudan, “esto no volverá a pasar los universitarios nos debemos mantener unidos “.

Hernández Cosain al ser cuestionado sobre la posible destitución del rector respondió que no se ha solicitado y dejó claro “nuestro reclamo es al gobernador del estado, Jose Aispuro Torres, quien utilizó el dinero de los universitarios para otro fin”.

Por su parte Juana García secretaría general del Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal y sus anexos (STENED), comentó que como escuelas hermanas están en la misma lucha, pues el gobierno del estado desde el 2019 dispuso de sus recursos en el rubro del Fondo de vivienda, monto que asciende a los 5.7 millones “confiamos que Esteban vuelva la mirada a la ByCENED, pues se forjan futuros docentes que educarán a sus hijos”, puntualizó.

Local Adeuda gobierno de Durango 100 mdp a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Mientras que Rafael Llano integrante del Sindicato del Colegio de Bachilleres subrayó que a dicho sistema no se les ha pagado un estímulo a los docentes que presentaron el examen de idoneidad, y se les adeuda el 2% del retroactivo desde el mes de febrero, esto debido al aumento salarial, lo cual ha repercutido en el servicio que brinda en el ISSSTE ya no se actualiza los salarios por tanto las prestaciones no se brindan.

Para finalizar Antonio Jiménez integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 12 enfatizó que el gremio docente debe estar unido, ya que el despojo sigue y los derechos de educación no deben ser trastocados.