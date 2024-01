¡Avísale a tus abuelitos! Vence el plazo para recoger tarjetas del Bienestar

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Luis Ángel Puerta Gálvez, responsable del programa Adulto Mayor en la Región 02, dio a conocer que este miércoles 31 es el último día para que los beneficiarios recojan su tarjeta de los apoyos por parte de la Secretaría del Bienestar, registran un rezago del 50 por ciento ya que mil 391 plásticos solo ha acudido la mitad.

A decir del funcionario al día de hoy llevaban poco más de 700 tarjetas entregadas, “ falta prácticamente la mitad, ahorita sería el último día para recoger la tarjeta aquí en la expo feria y para capturar este mismo día, el apoyo que corresponde al bimestre Marzo abril mayo junio que es el que se les va adelantar ya lo van a cobrar aunque no tengan tu tarjeta ese pollo ya llegó y lo pueden cobrar en ventanilla, o con la tarjeta anterior, las personas que lo recoja la tarjeta para el próximo pago después de la vida electoral que será julio agosto si no tienen su tarjeta esta que estamos entregando ahorita no van a poder cobrar”, recordó el funcionario.

Este 31 de enero es el último día para que los beneficiarios recojan su tarjeta de los apoyos por parte de la Secretaría del Bienestar / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de la Laguna

Puerta Gálvez compartió que para la semana que viene estarán llegando otras mil 500 tarjetas.

“De hecho, necesitamos esperar que lleguen las tarjetas para ver de qué trámite sean, porque a lo mejor puede ser de quienes han hecho extraviado las tarjetas, nueva incorporación, en base a eso ya cuando nos llegan nosotros vemos y nos dan la indicación de cómo va a ser el proceso", expuso.

“La invitación es que se les venció en este mes de enero de 2024 a recoger su tarjeta, porque posteriormente para poder cobrar los meses de julio agosto no lo podrán realizar si no tienen esta tarjeta y no se captura”, indicó.

Explicó por último que la documentación que tendrán que presentar es; tres copias de la identificación oficial vigente, dos copias de la CURP actualizada, dos copias del comprobante de domicilio no mayor a tres meses y dos copias del acta de nacimiento que sea legible.