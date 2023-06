Ayuntamiento continúa sin tesorero en Nazas

NAZAS DGO. (OEM). -Vecinos y ciudadanos de las diferentes localidades y la propia cabecera municipal, solicitaron hacer pública su queja, e incluso pedirle al congreso del Estado que intervenga de manera inmediata, pues hace mas de un mes que el ayuntamiento no tiene secretario y todo indica que ni tesorero, teniendo una verdadera ingobernabilidad en la administración pública municipal de Nazas.

Se les cuestiono a los entrevistados si ya se le planteo este tema al diputado local de su distrito, pero señalaron que lamentablemente no saben ni quien es, pues nuca ha regresado mínimo para verlos, mucho menos para atender sus problemáticas, y esta donde la alcaldesa Diana González, esta aferrada a tener de secretaria a quien ella diga, y no a quien el cabildo le apruebe, tiene a la administración con mas de un mes sin este funcionario público, como tampoco hay tesorero o tesorera que resuelva las problemáticas que se tienen.

Recordaron que fue a principios del mes de mayo del año en curso, cuando cinco de los siete regidores que tiene este ayuntamiento, tomaron al decisión de destituir de su cargo a la ahora exsecretaria del Ayuntamiento, esto por la serie de irregularidades que tenía como el abuso de autoridad, total desatención a la ciudadanía, muchas quejas que llegaron a que se tomara la decisión por mayoría, pero la alcaldesa emanada de las filas de Morena, no quiere a nadie más, y se niega a nombrar a otro u otra persona, teniendo al ayuntamiento sin secretario por más de un mes.





Se busco a algunos de los regidores, quienes solo señalan que no han podio nombrar a alguien mas como secretario o secretaria, porque la alcaldesa Diana González, quiere que siga siendo a quien ya se destituyó, y asegura que, sino es ella, así se van a ir toda la administración sin secretario del ayuntamiento, algo que es ilegal, pues las actas y todo el trabajo administrativo que hace un secretario, debe de cumplirse conforme a derecho, pero hasta la fecha continúan sin tener propuestas.

Finalizaron solicitando al diputado local de su distrito Mario Alfonso Delgado Mendoza, que acuda al municipio de Nazas, este tipo de situaciones no se pueden seguir teniendo, es necesario que intervenga el congreso del Estado para que ponga orden en una de las peores administraciones públicas que le ha tocado vivir a este municipio, donde se quiere gobernar a la fuerza de lo que diga la presidenta municipal, y no lo que le convenga al pueblo, se quiere gobernar con caprichos y haciendo las leyes a los lados, y eso no se puede permitir, dijeron.