NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Familias de la comunidad menonita, ubicada en el municipio Nuevo Ideal, ya cuenta con el servicio de agua potable que se proporciona a través de un comité, que se formó en cada una de las colonias que ya lo tienen.

Así lo informó Johan Wall Hildebrandt, mencionando que son aproximadamente veinte las colonias que ya formaron su comité y están con el servicio del agua potable a través de tubería.

Tenemos servicio de agua potable en aproximadamente 20 colonias, dijo, detallando que se hizo un pozo en la escuela de cada colonia, por Campo Limpio, Sitio Alto, que es Las pomas, se hizo un pozo para dos colonias, pero en el resto es un pozo por cada una; un tanque grande de donde se distribuye el agua potable a cada familia, es un gasto que aportó la misma comunidad de la colonia.

Colonias menonitas de Nuevo Ideal ya cuenta con servicio de agua potable./ Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Entrevistado en ciudad Nuevo Ideal, dijo que no tiene el dato exacto de cuantas colonias ya están con este servicio, pero al menos hay 20 colonias, que se manejan de manera autónoma.

Cada toma tiene un medidor y el costo del gasto es el que se cobra, lo que se consume, que puede ser por cada dos meses, alrededor de 280 y hasta poco más de 300 pesos, como es en mi caso, afirma el entrevistado.

El servicio provee agua potable para consumo humano, así como a 50 a 60 cabezas de ganado en cada familia, añadió.

En cada colonia hay un comité; primero se eligió uno para la perforación del pozo, la instalación del tinaco, la colocación de la tubería y las tomas para cada familia y ese comité sigue vigente por un período y se encarga de tomar las lecturas, hacer el cobro a los usuarios y de pagar el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad.

Se riega el solar que cada familia tiene, donde siembran hortalizas y árboles alrededor de la casa, pero no para regar superficies agrícolas mayores, solo un solar familiar, explica.

Algunas de las colonias que ya cuentan con el servicio de agua potable son Patio de Rosas, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Nueva Tierra Limpia, Patio de Flores, Nuevo Patio de Flores, Nueva York, Nuevo Campo Alto, Campo Hermoso, Sitio Nuevo, Nuevo Sitio Nuevo, Sitio Alto, Campo Limpio, Campo de Flores, Campo de Gracia, Pradera Hermosa, Campo de Flores, Campo Verde, Nuevo Campo Verde, ampliación Campo Verde.

No hemos tenido problema de falta de agua potable para las familias en este año 2023 donde no hubo lluvias; sí se registró desabasto en el tema agrícola, pero no en el consumo humano , donde sí se tuvo el servicio, terminó diciendo.