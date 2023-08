GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DGO. (OEM).- Con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, los gobiernos estatal y municipal iniciarán la construcción total de un relleno sanitario, mismo que con los cuidados pertinentes tendrá una vida útil de más de 14 años, bridando así un excelente apoyo al medio ambiente de toda la región.

Así lo dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente en el Estado, Claudia Hernández Espino, al firmar el acuerdo de colaboración con la presidenta municipal Silvia Rangel Orona, donde reconoció que el tesón, la perseverancia y la insistencia en la gestoría de la alcaldesa trae como resultado que este este municipio tenga un relleno de basura completo.

Construirán relleno sanitario completo en Simón Bolívar, Durango / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Por su parte, Silvia Rangel reconoció al ejido de Bolívar ya que fueron ellos quienes donaron el terreno que cumple con todas las especificaciones que marca la ley para poder construir un relleno sanitario de este tipo, recalcando la alcaldesa, que, para lograr un mejor municipio, es necesario trabajar así, como lo vienen haciendo, todos juntos, unidos en pro de tener más y mejores servicios para su gente.

Claudia Hernández destacó que en este municipio ya se tiene un manejo de aproximadamente 10 toneladas de basura diarias, lo que indica que, si se quema a cielo abierto se convierte en una fuerte contaminación, si se tira sin los cuidados necesario, también se convierte en una fuente de contaminación y foco de infección y peligro para las familias.

En tanto la alcaldesa señaló que se trabaja muy fuerte en la recuperación de los espacios públicos, "cuidando la salud de todas las familias del municipio, pues también se ha logrado traer obras de drenajes no solo a la cabecera, sino también a varias comunidades, son obras que no se ven, porque van enterradas, pero sabemos que son obras que le cambian la manera de vida a los ciudadanos, a las familias de Bolívar", recalcó.

La inversión que se tendrá en este relleno sanitario es de cuatro millones de pesos, con un convenio entre el gobierno estatal y municipal ambos aportan una parte, teniendo así un relleno sanitario con vida útil de por lo menos 14 años, este será tipo “B”, con celdas y cercados, caceta de vigilancia y lo necesario para que sea una obra de primera calidad, que beneficie a la ciudadanía en general.

Finalmente Claudia Hernández felicitó a la alcaldes "porque no todos los alcaldes hacen obras que no se ven, casi todos buscan hacer obras que se vean, que se puedan palpar, y Silvia Rangel solo busca obras de beneficio a la ciudadanía sin importar que no sean visibles, y eso habla -dijo- de una alcaldesa preocupada y ocupada por servir, y no por lucirse".