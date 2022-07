Denuncia acoso laboral excoordinadora de servidores de la nación en San Juan del Río

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- La servidora de la nación, Karen Acosta Berumen, denunció acoso laboral por parte de sus compañeros, que no solo se limitó al tema del quehacer institucional sino que se extendió hasta negarle la vacuna contra la Covid-19 a sus dos menores hijos.

Al acudir a la corresponsalía de El Sol de Durango señaló que a partir de que se le nombró coordinadora de San Juan del Río, "puesto que luego me quitaron para dárselo a la anterior coordinadora, Claudia Janeth Alvarado Enríquez, he sufrido acoso laboral por parte del resto de los servidores de la nación, quienes son ocho en total", dijo.

Destacó que a partir de esa fecha se le ha obstaculizado para poder realizar su trabajo de la manera que siempre lo ha hecho, negándole información y a los beneficiarios de los programas.









Obstáculos en el trabajo

“A mediados del mes de junio se estuvieron realizando verificaciones del programa Producción para el Bienestar (antes PROCAMPO) Y se dio la indicación que los servidores estuvieran siempre acompañados de alguien más y a mí en todo momento se me mandó sola a realizar dicha actividad.

Igualmente a partir del día 20 de junio he tenido que realizar una serie de asambleas a unas escuelas posibles beneficiarias de un programa del Gobierno Federal y solo en tres ocasiones se me hizo acompañar de un Servidor de la Nación, cuando pregunté el motivo por el que no me enviaron con un compañero, Julia González me contesta que esas son órdenes de Claudia Alvarado y yo desconozco el motivo ya que las otras servidoras que están realizando la misma actividad si van en pareja", puntualizó.

Asimismo, destacó "he tenido que hacerme acompañar de mi familia para no ir sola a las localidades, ya que para variar se me asignaron las más lejanas".

Imagen ilustrativa / Foto: archivo | El Sol de México

En otro tema, dijo que durante la mayoría de las jornadas de vacunación que se han realizado en el municipio fungió como coordinadora de brigada, "el día viernes 1 de julio se nos informó que el lunes 4 y martes 5 de julio habría jornada de vacunación en San Juan para los niños de 5 a 11 años de edad y segundas dosis de 12 a 14 años", precisó.

Al igual que en los días anteriores no se le hizo partícipe y el lunes 4 de julio por la tarde recibió un mensaje para que se presentaran a las 07:00 horas en el centro de salud.

"El día de ayer llegué a la hora indicada y no había una lista de asistencia así que nadie firmó; también estaba prevista una reunión del programa que anteriormente comenté, se me dijo que no asistiría y después de una hora se me indica que sí.

Siendo las 10:50 a.m. aproximadamente me retiro para conseguir un vehículo en el cual trasladarme a la comunidad de Los Charcos ya que el vehículo que yo tengo no entra hacia allá porque es una comunidad donde la mitad del camino es de terracería y con curvas muy cerradas, cuando pude conseguir vehículo con un familiar me traslado hacia allá haciéndome acompañar de mi esposo e hijos ya que por lo que menciono anteriormente del camino no podía yo manejar hasta allá".

Relató que al llegar a la comunidad se llevó a cabo la asamblea la cual concluyó a las 16:00 horas, inmediatamente regresaron a la cabecera municipal y posteriormente formó a sus hijos para recibir la vacuna, pero "cuando estamos en la fila una persona dice que un servidor les dijo que ya no se completaba de vacuna, que volvieran mañana, me acerco a ese servidor y le comento que hay 12 personas más que son dos frascos completos".

A lo cual este le respondió que ya no se podían vacunar hasta el día siguiente. "Retiré a mis niños y los mando a mi casa para yo reincorporarme a trabajar, me acerco a Juan Manuel Enríquez quien ahora es el Coordinador de Brigada y le digo que donde me pongo a trabajar, me indica que en mesa de atención y así lo hago, apenas estaba atendiendo a una persona y José Guadalupe Silva me dice que me retire a lo cual yo le pregunto por qué y me dice que son órdenes, que por la hora en que llegué mejor me retire, le digo que vengo llegando de la otra comisión y me dice que así le dieron la orden".

Karen Acosta destacó que quien dio la indicación fue la coordinadora Claudia Janeth Alvarado, "quien en muchas ocasiones ha mostrado su autoritarismo", dijo.





Al retiraste tenía que firmar la lista de asistencia, y al preguntar por esta los servidores señalan que no esta dicha lista. "Cuando regreso me topo con la sorpresa que si iban a seguir vacunando a las personas que estaban junto con mis hijos esperando vacuna y que quisieron esperarse en fila, cuando se nos dijo que volviéramos el día de mañana, además de otras personas que llegaron después.

Por lo cual sé que entonces a quien no quisieron vacunar fue a mis hijos".

Finalmente mencioné desde el 13 de junio a la fecha ha sido víctima del acoso de los demás servidores de la nación de San Juan del Río.