Denuncian a regidora de Lerdo por violencia política

Lerdo, Durango (OEM).- Yadira Navil Flores Palacios, asistente de la octava regidora de Morena en el Ayuntamiento de Lerdo, Georgina Solorio, interpondrá una denuncia por violencia política de género y difamación ante las autoridades correspondientes, además reveló que presuntamente intentaron agredirla físicamente en las sala de regidores.

Te puede interesar: Urge justicia pronta y expedita para brindar seguridad a las mujeres

Flores Palacios compartió ante esta casa editora que pide el apoyo del presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, y que confía en la sensibilidad que ha mostrado el alcalde de Lerdo ante este tipo de situaciones.

Dijo que hace 15 días le notificaron que la iban a despedir de su puesto laboral por indicaciones de la regidora Georgina Solorio, por razones que ella aún desconoce, situación que la obligó a pedir el apoyo ya que recientemente estuvo incapacitada por embarazo.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Además, reiteró la empleada en la sala de regidores que todo esto se desencadenó presuntamente porque en una actividad de carácter político, la hoy regidora Solorio se molestó porque en este mitin de Morena en San Isidro, “yo le conseguí la gente, no le gustó que le llevara la gente de Yanko Vázquez, regidor también, me habla al terminar el evento y me dice que no les va a pagar, le dije que yo les pago porque yo fui quien las invitó, me empieza a decir que soy una pendeja por teléfono, estaba yo aún embarazada”, indicó.

Imagen ilustrativa | La empleada argumentó que solamente el alcalde de Lerdo quien la puede despedir / Foto: cortesía | Ayuntamiento de Lerdo

Argumentó que solamente el alcalde de Lerdo quien la puede despedir, aún más, cuando se encuentra alguna trabajadora en estado de embarazo eso por ley no es posible, “la regidora está molesta porque aún le faltan campañas por recorrer y que no era el tiempo para embarazarme, mandó desde el jueves a un grupo de personas a agredirme hasta mi lugar”, explicó.

Dijo que interpondrá una denuncia porque intentó despedirla de manera injustificada, además por haberla difamado y “voy a pedirle al presidente que la audite todo lo que vimos el tiempo que yo estuve con ella porque yo le presté facturas, yo le facilité facturas para gastos de ella, para comprobar, porque yo para tal fecha y tenía que comprobar sino ella tenía que regresar el dinero”, señaló.

Local Deudores alimenticios y violentadores no podrán ser candidatos





Reiteró que mensualmente a cada regidor le entregan 15 mil pesos de gestoría social, recursos que a decir de la denunciante presuntamente la regidora, Georgina Solorio desvía y hace mal uso de estos apoyos que se deben entregar a la ciudadanía más necesitada que acude a pedir el apoyo de los representantes sociales.

Otro de los aspectos es que Flores Palacios, señaló que tiene evidencias de presuntos mensajes donde en el proceso electoral pasado “traicionó a la fracción política que representa”.