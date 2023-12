CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El campesino vive una situación muy difícil, complicada, luego de un año agrícola muy malo y en este momento busca conseguir frijol pero no para semilla, sino para que su familia coma.

De esa manera el regidor y productor Guadalupe Valenzuela detalla lo que en este tiempo ocurre en muchas localidades agrícolas de Canatlán, luego de un ciclo primavera – verano 2023 muy seco, con una sequía recurrente que afectó a todo el sector agropecuario.

Vecino del poblado Benjamín Aranda, el concejal menciona que en pláticas con productores sabe que lo que están haciendo es cosechar lo que puedan, pero no se puede calcular porcentajes; se va a manejar frijol churido, helado y se tratará de apartar lo que se pueda pero no se puede mencionar porcentajes cuando la realidad es que quizá no se recupere ni siquiera lo del diésel.

Imagen ilustrativa / Difícil situación para campesinos en Canatlán / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Un año agrícola totalmente malo; de maíz no tenemos nada, excepto algo de riego, pero de temporal no tenemos nada; hay algo de pastura, que es vana, no servirá, es un aliento muy mínimo, agrega el también ex comisariado ejidal.

El productor tenía la esperanza de levantar algo de cosecha; es diciembre, no se podía esperar tanto tiempo para levantar; en esta ocasión ya se vinieron las heladas y lo único que se hace es recuperar algo.

Sin embargo, enfatiza, no habrá recuperación ni siquiera para apartar frijol para comer algo.

Imagen Ilustrativa / Actualmente el precio del frijol puede oscilar entre los 35 a 40 pesos el Kilogramo, lo cual se complicaría para todos / Foto: Cuartoscuro

La situación en la que se encuentra el campo, la situación financiera, los créditos que ahora tendrán que estar pagando, los préstamos; el campesino siempre tiene la ilusión de pagar; siembran con esa fe y ahora es una situación alarmante, añade.

Señaló que no saben quién les dará crédito el año entrante, haciendo ver que actualmente el precio del frijol puede oscilar entre los 35 a 40 pesos el Kilogramo, lo cual se complicaría para todos.

Tenemos que tocar puertas para poder conseguir frijol no para semilla, sino para comer, termina diciendo.