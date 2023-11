Ganaderos duranguenses ya no pagarán la factura no fiscal

De forma definitiva, aproximadamente 45 mil familias dedicadas a la ganadería dejarán de pagar el cobro de la factura no fiscal, la cual durante 14 años pagaban en promedio 80 pesos por animal, lo cual significaba un ingreso anual de 80 millones de pesos para el Gobierno estatal y ayuntamientos.

Lo anterior se desprende a la sentencia definitiva del Juez Federal del Juzgado Segundo de Distrito y el Juez del Tribunal Unitario Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en Durango, que por segunda vez emitieron su sentencia a favor de los ganaderos de la entidad al suspender de manera definitiva el cobro por la factura no fiscal que realizaban dos de las Asociaciones Ganaderas con el consentimiento de los gobiernos.

Provocará que el Gobierno estatal deje de percibir un promedio de 80 mdp por el cobro que el juez determinó como indebido / Foto: cortesía | Unión Ganadera del Sector Social

Oscar García Barrón, presidente de la Unión Ganadera del Sector Social, dio a conocer la sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación, la cual beneficiará a más de 45 mil familias que tienen desde un becerro o más de 100, pues por cada uno de ellos tenían que pagar entre 60 y 160 pesos por animal por la factura no fiscal.

El dirigente, sostuvo que se marca un antes y un después en la actividad ganadera de Durango, pues ya no se volverá a pagar dicho concepto el cual desde hace 14 años se los habían estado cobrando de manera indebida.

Los productores ganaderos dejarán de pagar ese cobro indebido que les hacían las asociaciones ganaderas / Foto: cortesía |

Dijo que al menos 80 millones de pesos dejarán de pagar indebidamente todos las familias que tienen un becerro.

Asimismo, anunció que esto es apenas el inicio de una lucha por el bienestar de los productores ganaderos de Durango, pues el juicio de amparo contra el cobro de la guía de transito también está avanzando de manera favorable para los productores, al ganar el juicio de revisión y el de queja.

Imagen ilustrativa | Anteriormente cada ganadero tenía que pagar entre 60 y 160 pesos por animal por la factura no fiscal / Foto: archivo | Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

García Barrón puntualizó que el Gobierno estatal y los ayuntamientos no deben de realizar el cobro de la factura no fiscal, "el juez ya se los ordenó y el no cumplir sería un desacato y se procederá penalmente."

Finalmente dijo, "vamos a exigir que se pague los daños y perjuicios que han ocasionado al patrimonio de los productores, por espacio de 14 años con el cobro indebido, el cual existe un antecedente similar en Veracruz en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo contra el cobro de la factura no fiscal."