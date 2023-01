Diputado Omar Castañeda renuncia a Morena

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Debido a que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), perdió el rumbo, se separó de sus ideales al postular, impulsar y proteger a corruptos, hemos tomado la decisión de salirnos de este organismo político y adherirnos a la verdadera esperanza de la gente que es Movimiento Ciudadano.

Así lo expresó el diputado federal del distrito 02 Durango, Omar Castañeda González, al ser entrevistado vía telefónica al encontrarse en la ciudad de México, se le cuestionó sobre su publicación en su cuenta de Facebook sobre la foto que subió con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Rannauro y militantes de MC.

Agregó, “Escuché a la ciudadanía su sentir de que Morena perdió el rumbo, es por ello que ya no estoy en el grupo parlamentario de Morena, ni en Morena, por lo que estoy en MC, que es la verdadera esperanza de los ciudadanos para construir el estado de Bienestar, el derecho que tiene la gente a la alegría”.

Hoy dimos un paso importante en un Movimiento 🍊donde encontramos coincidencias de pensamiento, ideología y rumbo. Agradezco a @DanteDelgado coordinador nacional de @MovCiudadanoMX y a @AlvarezMaynez coordinador de la bancada naranja en San Lázaro por la bienvenida. pic.twitter.com/R9vUjOmTY5 — Omar Castañeda (@Omarecasta) January 26, 2023

Dejó en claro que tomó la decisión basada en sus representados del distrito 02 Federal con cabecera en Gómez Palacio y nueve municipios de la franja norte del estado de Durango, quienes le expresaron que no han encontrado eco a sus peticiones en Morena y otras inconformidades como el fraude que representó el tener en Movimiento de Regeneración Nacional en Gómez Palacio con Marina Vitela Rodríguez y que llevó a que se tuviera una derrota estrepitosa”.

Cabe mencionar que Marina Vitela fue la candidata de Morena a la gubernatura en la pasada elección del mes de junio del 2022, pero perdió por un considerable margen contra el abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD.

Pero arremetió al decir, “Morena abandonó sus ideales y aquí comenzó el desencanto de la ciudadanía con este movimiento, por eso ya no estoy en el grupo parlamentario de Morena ni estoy en Morena y lo hago en un acto de total congruencia, porque estamos haciendo lo correcto por encima de lo conveniente, porque Morena es el grupo parlamentario más grande y es el partido en el poder, pero no vamos a comer acumular ni hacer como que no pasa nada, nada más para estar cerca del poder, estamos tomando una acción valiente por principios, ideales, por proyectos y lo hago en estos momentos en que no se reparten candidaturas, que no hay coyuntura electoral, estamos tomando con mucha sobriedad y mucha responsabilidad”.

Se le preguntó, ¿Morena se está desviando de los ideales que te convencieron en su momento?, respondió, “Pues ahí está el estado de Durango, donde postularon a la candidatura a la gubernatura a una mujer señalada por presuntas corruptelas y que tienen en la cárcel a un exdirector señalado por presunta corrupción, que estuvo en la cárcel a una ex directora señala por presunta corrupción y que ella misma está señalada por corrupción”.

Agregó, “Ese no es el movimiento que quisimos construir, no es el movimiento que de los liderazgos históricos que el movimiento social quisieron construir, es una acumulación y nosotros al no encontrar eco en los señalamientos de esas presuntas corruptelas y al sólo vimos que hicieron un silencio cómplice, de ahí que nos dimos cuenta, la ciudadanía y nosotros que ellos ya no representan lo que la gente quiere”

Se le cuestionó sobre el líder moral de Morena tendrá conocimiento de todo ello, Omar Castañeda respondió, “Claro que sí, ha sido el promotor de esta estructura del partido en el estado de Durango”.

Asimismo, se le inquirió porqué decidió unirse a Movimiento Ciudadano y con Dante Delgado?, Omar Castañeda dijo, “Porque es la expresión política que está encausando las verdaderas necesidades de la gente y transformándola en políticas públicas, por eso hoy MC gobierno dos de los tres estados más importantes del país y porque ha estado sin polarizaciones, generando una política de evolución social, que hace eco en la necesidad de la gente y en las demandas de la ciudadanía, además es el partido más cercano a los ciudadanos que hasta en el nombre los lleva”.

Finalmente, Omar Castañeda dejó en claro, “Soy diputado federal en el distrito 02 Durango con cabecera en Gómez Palacio, por la gente, por la propuesta que presentamos de cambio y nuestra presupuesto legislativa seguirá teniendo eco y tendrá eco en la banca naranja de Movimiento Ciudadano, esa es la realidad”.