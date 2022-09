VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM).- Por el exceso de agua que ha estado bajando en el río, debido a las lluvias y por estar la presa Francisco Villa vertiendo agua, fue necesario cerrar el paso vehicular y peatonal a la altura del vado, esto en el conocido como bulevar Independencia.

El secretario del Ayuntamiento, Cesar Barrón Manzanares informó que personal de Protección Civil y Seguridad Pública montaron un operativo permanente en este punto de la ciudad, para evitar que las personas que desconozcan la profundidad del vado, intenten pasar con su vehículo, el cual sin duda alguna seria arrastrado corriente abajo, señaló.

Por exceso de agua cierran el bulevar Independencia en Villa Unión / Foto: cortesía | Gobierno municipal de Poanas

Asimismo detalló que la presidenta municipal Araceli Aispuro, ha estado en constante comunicación con el personal de Seguridad y Protección Civil, y las instrucciones han sido muy claras, permanecer en guarida las 24 horas del día hasta constatar que ya haya bajado la corriente y no represente un peligro para la población, recordando que por este bulevar pasa mucha gente que no es de la cabecera ni del municipio e incluso que no conocen las características de estos lugares, "como él es vado o los puentes que pueden ser un peligro con tanta agua, de ahí la permanencia de las autoridades para evitar algún percance", puntualizó.

Finalmente Cesar Barrón detalló que la tarde noche del miércoles 7 de septiembre acudieron a la comunidad de la Joya, ya que se reportó la inundación de algunos hogares, así como el templo de la localidad, por lo que realizaron labores de prevención y limpieza, llevando algunos víveres a quienes los requirieron, mientras que otros solo requirieron ayuda con la limpieza.