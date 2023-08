NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- En Nuevo Ideal pocos conocen, quizá solo en el nivel educativo, a José de Jesús Núñez Ramírez, pero sin duda más de una reconoce a "El Ranchero", persona crecida en la cultura del esfuerzo y que ahora, junto con su esposa e hijos, promueven la industria familiar Dulces Regionales "El Ranchero".

En entrevista para El Sol de Durango, en el marco de la Feria Regional Nuevo Ideal 2023, "Chuy" (como le dicen de cariño) recuerda que su apodo viene desde su época estudiantil en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) #173 en Nuevo Ideal, a finales de la década de los años 90's.

Emprendedor y neoidealense por convicción, el entrevistado se dice contento, por un proyecto que ha sido producto del esfuerzo, tanto familiar como personal; he luchado por objetivos y uno de ellos fue el lograr tener un negocio familiar, una microempresa que elabora dulces artesanales, con todos los cuidados e higiene que se requieren; el dulce ha tenido una aceptación preferencial en los dulces de leche, los jamoncillos, responde.

Dulces Regionales el Ranchero, nombre que viene de mi temporada estudiantil medio superior y así empezó el sueño, el trabajo personal y familiar, menciona quien también es Licenciado en Educación Secundaria, con especialidad en Ciencias Sociales, actualmente trabajo en la Escuela Secundaria Técnico # 10, con 57 años de edad, agrega.

Su esposa parte esencial en este proyecto, fue la iniciadora, se llama Mariel Camargo Gómez y sus hijos son Chuy, Quetzalli, Josué y Jasiel Osiel

Recuerda que dicho proyecto lo inició Mariel, quien comenzó a elaborar dulce y con los años se involucra más Jesús, en la ´preparación y elaboración de los jamoncillos; fue cuando comenzaron a comercializarlos un poco más, en pequeñas tiendas, en comercios y después en centros comerciales de Nuevo Ideal.

“El Ranchero” conquista Nuevo Ideal con dulces regionales / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Afortunadamente al darse a conocer el producto empezó a ser buscando por paisanos que llegaban de los Estados unidos, Dulces Regionales El Ranchero; un producto artesanal, sin conservadores, con higiene, fueron los jamoncillos, enfatiza.

Después siguió la elaboración de ates de membrillo y continuamos con el conito de cajeta y poco a poco comenzamos con la mermelada de higo y por inquietud dela señora Camargo continuaron con productos como la mermelada de mango, de chabacano y de manzana; inclusive preparan también mermeladas de membrillo, ya no cajeta, sino mermelada.

También comenzamos a elaborar una variedad de ate enchilado; el más chico de mis hijos, en un proyecto escolar también extendió la nuez garapiñada, menciona orgulloso.

El proyecto inició aproximadamente en el año 1995, cuando recién se casaron; su señora comenzó a elaborar ahí un poco de leche; tres o cuatro litros, que actualmente se asciende a una producción de más de 100 litros.

"Se puede decir que ahora somos una empresa familiar, con la participación de todos los integrantes; unos desde traer la leche, otros en la elaboración, cocimiento, extendido y en el proceso del empaquetado y la distribución; de una u otra manera todos participamos en alguno de los procesos, de acuerdo al momento que tengamos, recordando que hay otras actividades que realizar.

Tengo un horario de las 7.00 a las 14.35 horas en la escuela y las tardes y fines de semana lo aplica en la empresa familiar", responde

Trabajó 12 años como intendente de la escuela preescolar Margarita Maza de Juárez y de ahí se le brindó la oportunidad de trabajar y estudiar; en la mañana cubría el horario de alumno del CBTA # 173, de ocho de la mañana a dos de la tarde y en la tarde me iba a la intendencia.

Cuando terminó la educación medio superior inició estudios en el Instituto Tecnológico Agropecuario #1 extensión Canatlán y por circunstancias tenía que viajar todos los días; fueron dos años y después tuve que estudiar los fines de semana a Durango, lo que decidió ingresar a la Escuela Normal Superior de Durango y combino los estudios de Licenciatura en Ciencias Sociales.

“Tengo aproximadamente 18 años en la escuela secundaria; llegué en el año 2005; inicié en la extensión de la escuela secundaria Mariano Balleza en el poblado Venustiano Carranza, cuando le dieron la clave como Escuela Luis Donaldo Colosio y también laboraba en la escuela secundaria Emiliano Zapata, en el poblado Santa Lucía, ambos en el municipio Canatlán. De ahí logré venir a Nuevo Ideal, luego de cinco años estar en el municipio vecino, contando a la fecha con 23 años de servicio educativo”.













El Ranchero hecho con amor

Asegura que disfruta ambos trabajos, "en las tardes y fines de semana estoy en un satisfactor personal, con la alegría que me da saber que mi producto es aceptado, inclusive el nombre del Ranchero surge de ahí, no tenía marca; le gente cuando pedía los dulces en la tienda decía que los que hace el ranchero y de ahí surge la idea de ponerle el nombre con el que todos me conocían".

El apelativo de "El Ranchero" surgió en sus tiendas de estudiante del CBTA #173, por la usanza campesina, vestimenta de pantalón de mezclilla, camisa cuadrada y sombrero; estando en clase el maestro Mario Alberto Silerio no sabía mi nombre y al hacer un pregunta me dijo: A ver tú, ranchero; los compañeros se rieron y en son de mofa empezaron a decirme ranchero, apodo que se quedó y ya es parte de su personalidad e imagen.

Entre sus múltiples anécdotas menciona dos; cuando Don Crispín Barragán Maturino (+), persona muy estimada en Nuevo Ideal, preguntaba por él decía ¿Dónde está el campesino?, a lo cual un vecino de nombre Juanón le dijo que le llamaban el Ranchero.

Pero tiene el nombre muy bonito, porque se identifica con nosotros, respondió el ex alcalde canatlense.

En otra ocasión, fueron sus padres a visitarlo, no sabían dónde vivía y al llegar a la colonia, preguntaban por José de Jesús y nadie les dio razón; solo fue cuando alguien les preguntó si era el Ranchero para que de inmediato lo encontraran.