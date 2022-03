En el proyecto Va por Canatlán no les interesó el PRD: Hugo Posada

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- En la integración del proyecto Va por Canatlán no les interesó darle posición al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Cabildo, se lo hice saber al dirigente estatal Miguel Lazalde y por eso fue la salida del Partido, manifestó el exdirigente Hugo Posada de la Cruz.

Entrevistado en su empresa particular de laboratorio químico, el profesionista señaló que dialogó con Miguel Lazalde y le dijo que me parecía una manera injusta como se estaban acomodando los espacios.

“Desde el principio fuimos aliados del Partido Acción Nacional (PAN), desde que comenzó con Aispuro el año 2016, luego continuamos cuando fue aquí en Canatlán el Sexto Distrito con Lupita Amezcua candidata y Vero González la suplente, seguimos el año 2019 con la reelección de la presidente Dora y al final estuvimos el año 2021 apoyando al candidato Ricardo López Pescador”, recuerda.

Municipios PRD busca el bien común de los duranguenses: Nereida Solórzano Asimismo, señaló que no fue la manera correcta en manejar la situación, "hubo compromisos que comentamos con los panistas, pero a raíz de las elecciones pasadas quedamos en acuerdos verbales y no se cumplieron".

Recalcó que en la presente administración todos los perredistas los acabaron; "todo aquel que no compartía las ideas de los panistas nos acabaron, se apoyaban a ellos a nosotros no", reitera.

Al comentar la situación con Lazalde, este les aseguró que tendrían una posición en el sexto sitio de la planilla, "nos dejan totalmente desprotegidos para que como se hizo en esta vez, no se respetaron los espacios para la gente del PRD".





¿Hay acuerdos con Ángela Rojas?

Con Angela Rojas, candidata a la presidencia de Canatlán, también sostuvieron platicas, "el acuerdo que tuvimos cuando empezamos a dialogar, cuando renunció al partido, me regresó a Canatlán, pasa un día y pensé que los panistas vendrían a hablar, mi sorpresa fue que no; quien se acercó con nosotros fue Ángela, platicó y nos dio seguridad para las personas que me acompañaban", asegura.

Angela Rojas Rivera, diputada local con licencia | Foto: Cortesía | @AngelaRojasR1

Hugo Posada asegura que a él no le interesa algún espacio en la administración, ya que no busca dejar su trabajo particular, "ya lo viví, ya estuve ahí y es algo muy bueno, en el DIF se apoyó a muchas personas, pero el trabajo que ahí se requiere es de24 horas los 365 días del año".

Asimismo, puntualizó que por ello apoyará el proyecto de Angela Rojas "para terminar con este espacio de seis años de estancamiento con la presidencia", dijo.

Para concluir agregó que "Canatlán merece que haya otra persona que no esté viciada da en el mismo círculo, que no haya personas de la misma familia regados por todos los puestos de la administración y pienso que es muy buena opción debido a que ahora casi casi nos dejan solamente dos opciones, con las coaliciones, son solo dos partes", destacó.