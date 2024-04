Entre las maravillas naturales de Mexiquillo, turistas vivieron eclipse total de sol

Durango, Dgo (OEM).- Miles de turistas eligieron el Parque Natural de Mexiquillo, para vivir la gran experiencia del Eclipse Total Solar 2024, mismos que aseguraron volverán a Durango por ser un estado con una gran belleza natural y cultural, además de su gastronomía, seguridad y la hospitalidad de la gente.

Un turista de León, Guanajuato, de nombre Ervin Humeres, opinó, que “Venimos a ver el Eclipse Solar, es la primera vez que vengo a Durango y es una experiencia increíble, el Parque Mexiquillo yo me lo imaginaba muy diferente, rebasó muchísimo mis expectativas; la organización, la seguridad excelente, el personal muy amable, lugares para acampar por todos lados, es realmente una experiencia muy increíble y yo sí pienso venir si Dios me da vida, 50 veces más, nos atienden muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir aquí”.

Entre las maravillas naturales de Mexiquillo, turistas vivieron Eclipse Solar Total 2024 / Foto: Cortesía |

Félix Manuel Estrada Solís, un turista de Sombrerete, Zacatecas, “Estamos en el Lago en Mexiquillo, un lugar muy bonito, cuenta con mucha seguridad, así como guías que están atentos a uno para resolvernos todas las dudas que tengamos, una experiencia muy bonita y recomendable”.





Daniel Gallegos, destacó: Es un estado muy hermoso, es una bendición observar aquí las estrellas y en este caso el Eclipse, es muy recomendable venir aquí”.

Andreí Cueto de la CDMX,"Es la segunda vez que vengo aquí, me parece que han mejorado mucho la cuestión de la seguridad, se siente que está la presencia de los policías".

“Lo que yo esperaba de Durango era puros alacranes y mucho desierto, y llegando aquí a estos hermosos bosques, realmente queda uno impresionado, yo me dedico a la divulgación de la astronomía y este Eclipse lo tenía esperando desde 1991, cuando me di cuenta que aquí iba a ser uno de los lugares centrales y aquí ya había pasado una noche de observación hermosa, dije: aquí va a ser mi lugar de observación, porque es un lugar precioso y tiene unos cielos hermosos, anoche salimos a ver el cielo y las constelaciones se veían preciosas; me acompaña mi familia, mi hermano y mi cuñada, mi esposa y mis hijos".

“Quédense más días, hay mucho que conocer aquí está precioso, Durango no solo es desierto y alacranes, tiene la zona para filmar películas, estos bosques son de los más hermosos que yo haya visto y todos muy amables estamos muy contentos”.