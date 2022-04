Exigen campesinos se autorice uso de agua de la presa Francisco Villa

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –Ejidatarios de este municipio, así como de la comunidad de Narciso Mendoza, exigen que se les libere el agua de la presa Francisco Villa, ya que es tiempo de regar las tierras para poder obtener una buena cosecha, y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no les autoriza el uso del vital líquido.

Lo anterior lo hicieron al interrumpir el mensaje del candidato a gobernador del estado de la alianza "Va por Durango", Esteban Villegas Villarreal, señalando que ya no encuentran a quien pedirle, exigirle que les ayuden a que la Conagua les autorice a utilizar el vital líquido en los riegos, ya que la presa se encuentra en un excelente nivel de captación y urge se autorice para el riego de parcelas.

Comentaron que si no se autoriza el riego en este momento puede pasar lo que, en años anteriores, no se permitió el riego, llego la lluvia y la presa estaba llena, lo que causó el desbordamiento e inundo las comunidades de Orizaba y Potosí, por mencionar algunas, se tiro el agua y no se usó para lo que ha estado destinada, el auxilio a tiempo de las tierras de riego en este municipio y su región.

Por su parte el candidato a gobernador Esteban Villegas, dijo que le gustaba mucho que la gente se expresará, que usara estos escenarios para externar lo que siente, su problemática, asegurando que cuando sea gobernador vendrá a los municipios pero no solo de visita, “en Poanas, vamos a venir y nos vamos a quedar incluso a dormir dos o tres días, para poder tener el tiempo necesario de atender sus problemáticas, que podamos platicar con la gente que vive en el campo y vive las necesidades”, aseguro.

Con su apoyo -recalcó el abanderado de la alianza "Va por Durango"- que no será un gobernador de oficina, donde se ven las cosas de otra manera, hay que estar en todos los municipios hay que vivir de cerca sus problemas, estado ahí con ellos encontraremos las maneras de ir solucionando la problemática en bien de miles de familias, dijo.