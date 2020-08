HGZ 46 rinde homenaje a fallecidos por Covid-19

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Con el izamiento de la bandera a media asta y un minuto de aplausos, el personal de salud del Hospital General de zona numero 46, rindió homenaje a los fallecidos por Covid-19 y reconoce el trabajo de todo el personal de salud.

A las 12:00 horas del día, del jueves 20 de agosto, el personal de salud de este hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), salió al frente del edificio para rendir el homenaje, el cual se realiza de manera simultánea en otras partes del país.

Entrevistado al respecto, el director del HGZ 46, Francisco Javier Lira Garcia, comentó que cada día se realizará en cada unidad del IMSS, hoy hacemos un sencillo pero emotivo homenaje a los compañeros fallecidos de esta pandemia y que en este hospital han sido 4 enfermeros, aunque hay medicos, camilleros, químicos, de higiene, entre otro personal que han resultado positivos a Covid-19, algunos ya recuperados afortunadamente.

Informó que en el área Covid cuentan con 52 camas, de las cuales actualmente hay 22 pacientes, pues desde hace 2 semanas a la fecha, la ocupación ha bajado, debido a que antes se llegó a tener hasta 46 pacientes, se atendían en promedio de 40 a 50 y hoy ha bajado entre 15 a 17 pacientes.

Agregó que en estos momentos ya no hay personal contagiado, pero lanzó la recomendación a todos para que extremen precauciones y eviten contagios, ya que la pandemia sigue y aunque hay quienes no creen, pero debo decirles que esto no es un juego, es grave y hay que cuidarnos.

Finalmente expuso que le brindaron un minuto de aplausos para el personal de salud, que diariamente está al frente de la batalla, también para los pacientes que necesitan ánimos y luchan contra esta enfermedad.