Intentan defraudar a comerciantes de Nombre de Dios

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –La presidente municipal electa, dio a conocer que hay personas que están intentando defraudar a los comerciantes, asegurando que es un programa promovido Nancy Vázquez, lo que asegura es un intento de fraude y una total mentira de tal programa.

La alcaldesa electa mencionó que algunos comerciantes se comunicaron con ella para preguntar si era cierto sobre algunas llamadas telefónicas que estaban recibiendo, señalando que el número de donde hablan es el 864 122 00 11, donde les decían que la presidente municipal Nancy Vázquez, iniciaría un programa de vigilancia en todos los comercios de la cabecera, donde solo tenían que depositar tres mil pesos para estar dentro de dicho programa, donde se entregaría una llamativa cantidad de cámaras de vigilancia para el exterior e interior de los negocios.

Reiteró la presidente municipal electa Nancy Vázquez, que lo anterior es una total mentira, ya que no hay ningún programa como el que les están mencionando a los comerciantes en las llamadas telefónicas, asegurando que cuando se tenga cualquier programa o beneficio a los comerciantes, las llamadas serán de manera personal o de personas del equipo completamente conocidos, no serán llamadas de numero extraños o de personas que no sean conocidas por la comunidad.

Pidió la alcaldesa electa, no hacer caso a dichas llamadas, y por supuesto no realizar por ningún motivo ningún depósito como se les pide, ya que esto es una nueva forma de defraudar a los comerciantes, quienes con mucho trabajo sacan para llevar a sus familias, y aun así los quieren extorsionar o defraudar, no es cierto tal llamada y no fue hecha por el equipo de Nancy Vázquez, no hagan caso y denuncien el número de teléfono que les este llamado, pidió la edil electa.