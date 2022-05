Lety Herrera rescatará espacios de deporte y recreación para jóvenes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-A unos días de que se lleve a cabo la elección del 05 de junio, Lety Herrera candidata a presidencia municipal de Gómez Palacio por la Alianza “Va por Durango”, aseguró que si el voto le favorece, los jóvenes tendrán espacios dignos para la realización de sus actividades deportivas.

Durante los recorridos y reuniones que ha sostenido con habitantes de colonias y ejidos, una queja recurrente ha sido que las plazas y espacios públicos han sido invadidos por personas que no permiten la convivencia ni la actividad física de los jóvenes, además de que hay mucha basura y no hay alumbrado por el descuido del actual gobierno.

En respuesta, la candidata Lety Herrera ha mencionado que de ganar la elección, los jóvenes van a tener un lugar muy importante, va a trabajar para que tengan lugares dignos donde realizar sus actividades deportivas, cualquiera que sea.

“Para ello he pedido a mi amigo el ex boxeador Cristian Mijares, quien va como regidor en mi planilla, que nos ayude no sólo en la promoción deportiva, sino también a instalar gimnasios en los espacios abiertos”, afirmó Lety Herrera.

Sostuvo que además de estudiar, los jóvenes merecen contar con lugares de esparcimiento, pero sobre todo lugares donde realizar deporte, donde puedan canalizar positivamente sus energías y ser personas más felices, productivas y sanas.

Agregó, “Por eso vamos a rescatar todas las plazas y espacios públicos del municipio, para convertirlos en lugares bonitos, en donde además puedan contar con material y equipo para llevar a cabo sus actividades deportivas”.

Señaló la abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD, Lety Herrera, la importancia de alejar en este momento tanto a niños como jóvenes de las drogas, ya que hay estadísticas que indican que niños de diez años de edad están consumiendo calculas sustancias que atentan contra su salud y desarrollo.

“Esto lo vamos a erradicar y por eso vamos a buscar que tengan cosas buenas que hacer en sus ratos libres, como deporte y actividades recreativas”, aseguró la candidata de la coalición Va por Durango Lety Herrera.