Madres cierran jardín de niños en Villa Unión por falta de maestra

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- La mañana de este miércoles 8 de febrero, madres de familia de alumnos del jardín de niños "Moisés Sáenz" de esta cabecera municipal, cerraron las puertas de la institución en busca de una solución ante la falta de maestra en un grupo de tercer grado, mismo que desde que inició el año escolar no tienen clases.

Mamás de 22 alumnos de tercer grado de preescolar tomaron las instalaciones del jardín de niños y no permitieron la entrada de maestras y alumnos que acudían a sus clases normalmente, el motivo, dijeron para El Sol de Durango, la falta de una profesora que cuenta con permiso por cuestiones de salud y que es la encargada de ese grupo, niños que tienen más de un mes sin clases.

Padres cierran jardín de niños en Villa Unión, Poanas, Durango, por falta de maestra / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

En tanto la directora de la institución, Zayda Nataly Valenzuela Rodríguez, no acudió a la escuela ya que tenía algunos compromisos en la ciudad de Durango, sin embargo vía telefónica se comunicó con las madres proponiéndoles dividir a los niños sin maestra entre los demás grupos que si cuentan con tutora, propuesta que no aceptaron las mamás afectadas y ni las de otros grupos.

Los alumnos de tercer grado que no han tenido clases desde que regresaron de vacaciones de Navidad, no han sido recibidos en la escuela ya que a decir de las madres de familia la propia directora solo los atendió un día, y después les pidió a las señoras que se llevaran a sus hijos a su casa, aludiendo que ahí no era guardería, las mamás exigen y piden a quien corresponda una maestra que se pueda dedicar únicamente a sus hijos.

Padres cierran jardín de niños en Villa Unión, Poanas, Durango, por falta de maestra / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

Finalmente la directora del plantel se comunicó con maestras de dicho preescolar, y aprovechó para enviar un mensaje a las madres de familia, manifestándoles que este jueves 9 de febrero acudirá al plantel acompañada por personal del departamento de preescolar para tratar de dar solución a dicha problemática.