Maestros de la sección 44 de la CNTE toman la SEED en La Laguna

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) en La Laguna, quienes exigen que les devuelvan horas a escuelas de la CNTE, se trata de horas federales que estaban comisionadas, incluso algunos ya se pensionaron o jubilaron, otros han fallecido y a la fecha son 103 horas que le quitaron a la escuela secundaria Rafael Ramírez.

Desde las 08:00 de la mañana de este 12 de octubre, un grupo de docentes cerró las puertas principales de la SEED en La Laguna con candados, por lo que Joel Torres, Miembro de la Comisión Ejecutiva de la sección 44, afirmó que no se retirarán hasta que tengan una respuesta favorable de las autoridades educativas, incluso si no los atienden, amenazó que la próxima semana realizarán una huelga de hambre.

Desde las 08:00 de la mañana de este 12 de octubre, un grupo de docentes cerró las puertas principales de la SEED en La Laguna con candados | Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

“Nos han dicho que recibieron un Gobierno quebrado, entonces, en todo caso que nos informen cómo van las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desvío de los más de ocho mil millones de pesos del 2021”, comentó.

Reiteró, que están pidiendo que les regresen horas a escuelas de la CNTE, eran horas federales que estaban comisionadas y los compañeros algunos de ellos son jubilados, pensionados, otros han fallecido y hasta la fecha son 103 horas que se le han quitado a la secundaria Rafael Ramírez, así una plaza de biblioteca en la secundaria Juan Meléndez, hay compañeros que tienen más de un año cubriendo interinatos que no les ha llegado el salario por burocratismo o por otras causas, pero los compañeros ya no aguantan más.

Dijo que en el caso específico de la escuela Rafael Ramírez compañeros se han jubilado, los grupos no se quedan solos “y yo como responsable no puedo dejar a los alumnos sin su maestro, de ahí que hemos metido maestros meritorios a pesar de que no les han pagado, pero es más importante cubrir el área académica de los alumnos”.

Son cerca de tres grupos que están con maestros pero sin pago, pero ya son cerca de 103 horas que durante seis o siete años las han ido quitando, la última es la jubilación de una maestra con 10 horas de clases, "por eso estamos tomando las oficinas de la SEED en La Laguna".