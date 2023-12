CANATLÁN, Dgo. (OEM).- "El año 2023 se considera un año pésimo, peor que el 2011; hoy no tuvimos ni siquiera tres Kilogramos por colmena, se quedó la reserva solo para ellas, para su alimentación ahora que invernarán durante diciembre".

Te puede interesar: Apicultores implementan técnicas para preservar las abejas en Durango

Así lo destaca Román Caldera Favila, reconocido apicultor de miel de Canatlán y secretario de la mesa directiva de la Asociación de Apicultores del Valle de Canatlán, que preside la Ingeniera Érika Roacho, quien es de Labor de Guadalupe, municipio de Durango; una organización que se integra con 44 socios y representa una población estimada de aproximadamente cuatro mil colmenas.

Al referirse a la situación actual que guarda este tamo de la producción, menciona que tendrán que meter suplemento alimenticio a partir del mes de enero, "de plano no hubo nada; no hubo néctar en las flores, se vino el ciclón con cinco días nublado y eso acabó de echar a perder las flores que había y la abeja no logró recolectar el néctar necesario para su almacenamiento y poder cosechar aunque sea para probarla"

Mal año para la apicultura en la región de Canatlán y Nuevo Ideal / Foto: Cortesía |

"Definitivamente hoy es un año desastroso para la apicultura, no tuvimos ni para probarla", menciona.

"Tengo 40 años dedicado a la producción pecuaria, tiempo en el cual no había tenido un año tan complicado como este; el año 2011 tuvimos cosecha de perdido para probar la miel, obtuvimos alrededor seis Kilogramos por colmena y ahora, nada".

Describe que se califica como un año excelente cuando la cosecha es hasta 25 Kilogramos por colmena; 20 es muy bueno; 15 es bueno; 10 se califica regular; cinco es malo y tres es pesimo.

Mal año para la apicultura en la región de Canatlán y Nuevo Ideal / Foto: Cortesía |

El año 2024 puede esperarse con un mejor año que el que se está padeciendo; "esperamos que el clima favorezca a la apicultura; si hubiera aguanieves en diciembre será mucho mejor para brincar el año y que haya bastante humedad y se venga la floración del gatuño y algunas otras florecitas que en febrero y marzo empiezan a florear, como el eucalipto macho y el eucalipto hembra", respondió.

"Las abejas medio se sostienen un poquito de ahí, de lo contrario será muy difícil, que de hecho ya tenemos el panorama muy complicado, porque tenemos que empezar desde enero a meter suplemento alimenticio", agrega.

Mal año para la apicultura en la región de Canatlán y Nuevo Ideal / Foto: Cortesía |

"Ahorita aún no se les da suplemento, ahorita tienen un poquito de reserva en su cámara de frío para pasar una parte de diciembre pero a mediados de este mes empezaremos a dar el suplemento alimenticio, a base de jarabe de azúcar con soya y la torta proteica", responde.

Reconoce que aun con el tiempo muy difícil no hubo mortandad de abeja, afortunadamente, sino que estuvo muy raquítico el año y las abejas estuvieron preparadas y listas para empezar su acopio de néctar pero desafortunadamente el año no dejó, terminó diciendo el entrevistado.