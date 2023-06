RODEO, Dgo. (OEM).- Comerciantes de Rodeo son afectados por las fallas constantes en el servicio de energía eléctrica que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Así lo denunció el comerciante Matías Segovia Enríquez, quien además destacó que las fallas en el servicio se resienten bastante, "a diario se tienen bajas en el fluido, lo que que nos afecta porque no podemos producir mucho, a diario al menos dos congeladores no trabajan debido al bajo voltaje, es el mal que he visto en esta área", indicó.

Mal servicio de la CFE afecta comercios de Rodeo, Durango / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

También aseguró que esta es una problemática que afecta a los vecinos de la colonia Nueva Italia y parte de la Zona Centro, así como en poblados como Leandro Valle, Abasolo, que es una comunidad muy grande. Destacó que incluso en la calle Centenario permanecieron tres días sin servicio.

Por ello, los habitantes exigen que se de mantenimiento oportuno y efectivo a las líneas; "nos han engañando de tres, cuatro años para acá, cuando presuntamente dan servicio a líneas y transformadores pero a la fecha no se ha dado una solución, no han sido efectivos, deben buscar una alternativa que resulte".

Los comerciantes exigen una respuesta de la CFE, ya que aseguran, ellos pagan en tiempo y forma las tarifas, pero "las fallas se resiente más en temporada de calor, Rodeo es un municipio muy caliente y en ese sentido cuando vienen las fallas en el servicio aumentan las dificultades en la casa, el hogar, el comercio, el sector salud", puntualizó.