No queremos más pasado, la vieja política no debe tener oportunidad: Samuel García

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Ya los noqueamos y apenas estamos empezando”, afirmó el precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García al iniciar su mitin al interior del centro de convenciones Posada del Río, quien estuvo acompañado de su esposa la influencer Mariana Rodríguez, quien fue mayormente ovacionada.

Al arribar a dicho lugar (40 minutos después de lo programado), se programó una entrevista pero a los organizadores se les salió de control debido a que Samuel y Mariana se enfilaron hacia el interior del lugar entre empujones, donde el recinto lució abarrotado ya que acudieron muchos jóvenes menores de edad que son seguidores de la influencer.

"Ni Morena, ni los de enfrente tienen tanta alegría como nosotros (...) nosotros vamos a dar futuro a México", aseguró Samuel

Por su parte, Samuel inició el mitin señalando, “Marianis, con este gran recibimiento me siento como el Canelo“ y agregó, “ni Morena, ni los de enfrente tienen tanta alegría como nosotros y discúlpenme, nosotros no ofrecemos tortas ni refrescos, aquí se acabó eso, vamos a dar futuro a México”, en su tono muy norteño.

Asimismo indicó, “apenas vamos empezando la precampaña, y en tan sólo cuatro días estamos consolidados fuertes en segundo lugar y la vieja política la vamos a sacar", pero fue interrumpido con porras como; “Samuel amigo, la laguna está contigo”, a lo que respondió, “Marianis, nos reciben mejor que en casa aquí en la comarca lagunera”.

García envió un mensaje a todo México, "desde aquí desde Durango, porque de aquí era un ídolo el Centauro del Norte, ¡Pancho Villa ca….nes!, y a pancho villa siempre le decían que no, los gringos que no, el centro que no, el ejército de Porfirio Díaz que no, pero él decía que sí, que sí, y que sí, fue entrón, jalador, franco, directo como somos en el norte y logró lo imposible, porque tuvo la habilidad de unir a México, el norte con el sur, con el libertador Emiliano Zapata, se juntaron y sacaron a Porfirio Díaz, hoy el mensaje desde Durango es México unido jamás será vencido y vamos a sacar a Morena".

El precandidato de MC reiteró que se terminó la vieja política, "ya no debe tener una sola oportunidad más, se acabó el PRI, PAN y PRD, tienen que salir de gobernar, porque no han hecho mas que corromper, saquear y dejar a las futuras generaciones sin oportunidades”.

Y destacó que para quienes lo señalan de no "meterse" con Morena "desde aquí del estado de Durango les doy un mensaje, en Morena también son de la vieja Política porque son puros del PRI, pan, es verde, Claudia Sheinbaum es exprd".

Agregó, “cuantas veces nos han dicho que no, becas, escuelas de tiempo completo, entrar a la universidad, sin cuotas y sin inscripción, empleos, bien pagados, ciencia, tecnología, siempre nos dicen que no, si hay un joven inteligente o una joven con una idea o la quitan los oligarcas y ellos con nuestras ideas se hacen más ricos y nos tienen para siempre jalando con ellos, que llegó el momento de que el presente se convierta en futuro, vamos a cambiar el no por el sí, porque ya estamos hartos de que nos prometen los de Morena, los del PRI, los del pan que van a cambiar a México que vamos al primer mundo y seguimos estancados donde siempre”.

Samuel reiteró que en este camino no se encuentra solo y lo respalda un gran equipo, "primero a mi gran esposa, Mariana Rodríguez", y aprovechó para burlarse de sus contrincantes al decir "esos tenis fosfos tienen mas likes que Sheinbaum y Xochitl juntas, pues ellos que llevan seis meses y sus precampañas no levantan y nosotros nos registramos hace 4 días y tenemos la alegría de los jóvenes porque somos mayoría."

Finamente exclamó, "llegó el momento de que el presente se convierta en futuro y vamos a dar futuro a México, concluyó Samuel García y de inmediato los asistentes se unieron al coro de ¡presidente, presidente!."