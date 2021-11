No se deben improvisar candidaturas sexenales: Jaime Rivas

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- "Estoy convencido que quien quiera gobernara Durango tiene que conocerlo, no tienes tiempo para que, en dos o tres años, en un sexenio conozcas a Durango; esto te lleva bastante tiempo, conocer su gente, su territorio y sus problemas", señaló en entrevista Jaime Rivas Loaiza, aspirante a la gubernatura del estado.

Por ello consideró que se encuentra en dicha situación, "la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo, me siento orgulloso de conocer a todo Durango", aseveró.

Aquí no se trata de improvisar candidaturas, no puede haber candidatos sexenales, en un sexenio no puedes tu prefabricar o fabricar una candidatura, ésta se viene construyendo con el paso del tiempo, es el caso de Jaime Rivas Loaiza, mencionó en tercera persona.

“Inicié mi carrera política el año 1989, haciendo talacha de partido, pero ya directamente jugar un puesto de elección popular en el año 1992, con el licenciado Maximiliano Silerio Esparza.

Yo soy uno más de muchos que aspiran en Durango, de todas las corrientes políticas y partidos, hay más de 20 de todas las corrientes. En Morena hay 14, en el PRI hay seis, en el PAN como ocho y supongo que el MC trae uno y entonces yo le sumo más de 20; no solo los que estamos anotados somos los únicos con derecho o posibilidades”, destacó.

Asimismo señaló que todos hacen su esfuerzo, su trabajo, "hay quienes tienen más trabajo que otros y bueno, yo me apunto como un aspirante, que de por sí es un honor que se nos considere: esperaré los tiempos, no ando inquieto, desesperado, porque conozco el Estado, tengo el privilegio y honor de tener la edad que tengo, 64 años, conozco los 39 municipios, he trabajado con cinco gobernadores, son 32 años de trabajo los que me han permitido conocer a su gente en cada municipio, sus liderazgos y también conocer sus problemas, demandas, sus necesidades que se tienen en Durango", destaca el actual secretario del Bienestar en el estado.

"Decir que uno resolverá los problemas de manera mágica con una varita, es eso ser muy irresponsable; Durango es un estado con pobreza, nos guste, lo reconozcamos o no", concluyó.