Nuevo modelo educativo no debe ser un adoctrinamiento: Rodolfo Silva

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Espero que el Nuevo modelo educativo no sea un adoctrinamiento para el comunismo para los niños”, manifestó Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Educación Particular “Justo Sierra”, quien dijo tener 60 años al servicio educativo.

Asimismo destacó, “estamos incorporados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero estamos buscando ser un poco más libres, es por ello que actualmente hay un amparo contra la Reforma Educativa actual, pero lamentablemente en México en este sexenio los amparos los están pisoteando”, dijo al participar en la caravana de la nueva escuela mexicana, que se llevó en el auditorio “Dolores del Río”, de la casa de la cultura de Gómez Palacio este lunes 31 de octubre.

Silva Rosales señaló que lo único de lo que se han percatado es que según los ideólogos de la Secretaría de Educación como Max Arriaga, "están en contra de la educación que actualmente se imparte, ya que la llaman neoliberal, la comparan para tener niveles de vida, pero creo que los niveles de vida es el esfuerzo de cada persona y la calidad educativa siempre ha sido una meta de todos los que nos hemos dedicado a la educación", dijo.

Afirmó que el verdadero fenómeno enseñanza-aprendizaje es que el aprendizaje, el cual construyen los maestros, quienes deben estar formados, ya que de otra manera la sociedad se desintegra. Para ejemplificar señaló el caso de países comunistas, “cómo viven en Cuba?, muy terrible, viven en la miseria, en la ignorancia y el dogmatismo, también como viven en Venezuela, ese país llegó a ser la primera economía latinoamericana y lamentablemente ahora hay mucha pobreza”.

También destacó que actualmente se habla mucho de escuelas de calidad, pero también se debe señalar la parte integra, "y cuándo no ha sido integral, entonces, lo que sí esperamos es que sea la integración de los grupos indígenas”, mencionó.

"Pero ahora con esto, no sé qué novedad traiga, porque integral significa que se dé la cultura, el deporte, la moral, la sociedad, los valores, a mí me han tocado muchas reformas educativas y obviamente en todas han buscado lo que a cada sexenio se les ocurre, pero en esta veo como que se quiere dar un adoctrinamiento al comunismo".









Finalmente Rodolfo Silva afirmó que los educadores han formado y educado a la comunidad, tal y como lo hace el viejo sacerdote, el viejo médico, "por eso los maestros de las escuelas rurales, el respeto que hay al maestro, es por ello que esperamos que los dejen trabajar para que no vayamos a entregar a nuestros hijos a la ignorancia y al dogmatismo que es lo peor, mientras que no haya cultura y pluralidad de pensamiento en una persona, no puede haber libertad”, puntualizó.