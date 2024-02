Padres de familia cierran secundaria en Nazas; exigen director y maestros

Nazas, Durango (OEM).- La sociedad de padres de familia de la Escuela Secundaria General "Ciriaco Ríos García", ubicada en la cabecera municipal de Nazas, Durango, tomaron la institución ante la falta de director y personal docente, pues desde que inició el ciclo escolar los más de 200 alumnos se quedaron sin maestros, por lo que exigen a las autoridades educativas una pronta solución a la problemática.

En entrevista para El Sol de Durango, Patricia Rosales, presidenta de la sociedad de padres de familia, señaló que desde hace tiempo la escuela no cuenta con un directivo, "el director que teníamos se lo llevaron y desde entonces no han traído a una persona para su remplazo, pues solo dicen que no hay nadie que cumpla con el perfil" , dijo.

La presidenta de la mesa directiva, afirmó que más que cerrar la escuela, lo único que quieren es hacer un atento llamado a las autoridades educativas

Añadió que ante la falta de director, los maestros han sido irresponsables, "faltan cuando quieren", además agregó que la plantilla docente no está completa, lo que ha generado un caos total al interior de la secundaria.

La escuela está integrada por 290 alumnos y alumnas, quienes desde el inicio del actual ciclo escolar están a la espera de contar con más maestros, que se comprometan a respetar las reglas y realicen adecuadamente su trabajo.

Se han enviado oficios a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), sin embargo no ha obtenido ninguna respuesta

Por otra parte, Patricia Rosales destacó que hay maestros que cobran su nómina sin impartir clases, por lo que exigen a las autoridades educativas una solución inmediata.

"Exigimos a las autoridades educativas nos den respuestas inmediatas, sabemos que los más afectados son los educandos, sin embargo al no tener respuesta orillan a la sociedad de padres a tomar otras alternativas que resultan poco favorables para todos, agregó la presidenta", dijo la presidenta.

La escuela está integrada por 290 alumnos y alumnas

Asimismo, destacó que la sociedad de padres de familia envió por correo un oficio para exponer su problema a Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), sin embargo no obtuvieron ninguna respuesta.

La presidenta de la mesa directiva afirmó que el objetivo del paro de labores es hacer un atento llamado a las autoridades educativas para que cumplan con sus peticiones, además invitó a más padres de familia a unirse a la protesta en pro de los alumnos.

Finalmente dijo que esta acción se mantendrá hasta que se obtenga respuestas positivas.