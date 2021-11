Pavimentarán calle de Casa Pastoral Juan Pablo Segundo en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Luego de la incertidumbre de no saber si llegaría la pavimentación hasta las puertas de la Casa Pastoral San Juan Pablo Segundo en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango, el secretario de este patronato, Alfonso García Uriarte, dijo que también las buenas obras y acciones de la administración pública municipal se le deben de reconocer y agradecer.

Recordó que cuando inició la obra en octubre de 2020, se dijo por parte de la entonces empresa constructora, que no llegaría el pavimento hasta las puertas de este edificio, sino que faltarían aproximadamente 80 metros lineales para concluirla, al señalar el alcalde Agustín Sosa Ramírez, que si no llegaban con el presupuesto asignado por el gobierno del estado, el municipio aportaría lo necesario para concluir la obra, "y hoy está a punto de ser terminada satisfactoriamente", dijo.

Pavimentarán calle de Casa Pastoral San Juan Pablo en Guadalupe Victoria/ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

También reconoció que durante varios meses se tuvo la incertidumbre de si la obra llegaría hasta el lugar indicado al inicio de la misma, puesto que se cambió de empresa constructora y también informo a través de los medios de comunicación que no había el presupuesto económico para llegar hasta la puerta de la casa Pastoral, "hoy la administración pública de Agustín Sosa, ha cumplido su palabra, y es de hombres de bien ser agradecidos, y reconocer también lo bueno, y no solo criticar lo que no vemos bien de una administración", dijo.

Alfonso García, también conocido como “El Pony”, puntualizó que si bien es cierto esta obra beneficiará a la casa Pastoral, "también es cierto que toda la ciudadanía de esta parte norte de la ciudad, la avenida Allende, el barrio de la Hacienda, se ve muy favorecida, ya era hora que se les tomara en cuenta con una obra de esta magnitud, y es aquí donde debemos de reconocer el buen trabajo y la intención del alcalde Agustín Sosa, de tomar en cuenta a todos los barrios y colonias", concluyó.