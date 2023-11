Penca de mezcal y quiote: Tradiciones del Día de Muertos que se van perdiendo

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). - La penca de mezcal de maguey horneado y el quiote son productos que se comercializan principalmente en esta época del Día de Muertos, y son una tradición culinaria de siglos. La penca de mezcal está hecha con la cabeza del maguey o agave tatemada o cocida, la palabra proviene del náhuatl "metl" que significa "maguey", y "tzontli", que significa "cabeza".

Sin embargo, los comerciantes que se dedican a la venta de penca de mezcal de agave y quiote observan que con los años, las ventas de estos productos han disminuido poco a poco, debido a que es muy difícil que los jóvenes y niños los adquieran, e incluso hay quienes ni siquiera los conocen.

En una encuesta con varios comerciantes de estos productos que se instalaron afuera del panteón municipal de Gómez Palacio, coinciden en que en el pasado, más familias los compraban en estas fechas, pero ahora solamente las personas adultas los consumen.

Algunos de los comerciantes tienen entre 10 y 15 años en este negocio y provienen de otros estados, como Querétaro, y continúan vendiendo estos productos que son parte de la tradición del Día de Muertos.

El quiote es el tallo que crece en la parte central del maguey, el cual también se cocina para que, una vez listo, se corte en rebanadas y se mastique para extraer el jugo de agave, desechando el gabazo.

Estos dos productos se comercializan en todo México, principalmente en estas fechas del Día de Muertos. El costo de la penca de mezcal varía desde 30 hasta 100 pesos, dependiendo del tamaño, mientras que un trozo de quiote tiene un costo de entre 30 y 50 pesos.

Al menos tres de los comerciantes de estos productos mencionaron que en la actualidad, las personas adultas de 35 años en adelante, especialmente las de 45 años en adelante, son quienes más adquieren estos productos, y las ventas disminuyen cada año.

Señalan que los jóvenes y niños no los compran, tal vez porque no les gusta o no saben cómo consumirlos, a pesar de que se les explica. Otro factor que influye en la disminución de la disponibilidad de estos productos es que las tequileras absorben la mayoría de ellos y no dejan mucho para su producción.

Explican que para producir tanto el mezcal horneado de agave como el quiote, se debe cocinar como la barbacoa, enterrándolos en el subsuelo para conservar sus jugos y darles un sabor especial.

Sin duda, estos productos forman parte de las festividades tradicionales del Día de Muertos, al igual que las flores como el cempoal, la mano de león, las gladiolas, entre otras. El mezcal y el quiote se comercializan más en estas fechas como parte de la tradición, aunque en otras regiones se venden durante todo el año.